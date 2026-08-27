Svolta in vista per il calciomercato della Roma. Dopo giorni di trattative si può sbloccare l’arrivo di Malick Fofana nella Capitale, con il Lione che lo ha infatti messo ufficialmente in vendita dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Fenerbahçe. Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Romano, anche il giocatore avrebbe piacere a vestire la maglia dei giallorossi e ora aspetta un segnale da Trigoria. Manca solo l’accordo tra i club, poi il francese potrà abbracciare i suoi nuovi compagni e giocare agli ordini di Gasperini.

I costi dell’operazione

Il costo per arrivare al cartellino di Fofana non è proibitiva per la Roma, che dovrebbe versare nelle casse del Lione 35 milioni di euro e garantirne al giocatore 3,5 a stagione fino al 2031. Tra ingaggio e quota di ammortamento, Malick verrebbe a costare 10,5 milioni annui sul bilancio giallorosso, cifra che rientra perfettamente nei parametri consentiti. Tony D’Amico ha già trovato l’accordo con l’entourage del giocatore, manca solo convincere il Lione. I contatti andranno avanti già oggi, con l’obiettivo della Roma che è quello di chiudere nel più breve tempo possibile.

Palla alla Roma

Ora la Roma dovrà decidere se investire su Fofana o dare priorità ad un altro esterno sinistro, il profilo che più serve ai giallorossi in questo momento. A riguardo, stanno continuando i contatti per Gittens del Chelsea, anche se a Londra hanno già respinto la prima offerta arrivata da Trigoria. Offerta che corrispondeva un prestito con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Il Chelsea però chiede di più e soprattutto vorrebbe vendere il proprio tesserato a titolo definitivo. Operazione complicata, ma non impossibile. Dunque queste sono ore bollenti per il mercato della Roma, con D’Amico che sta studiando le mosse migliori per regalare l’ultimo colpo sul gong a Gasperini. E quello con Fofana, dopo l’eliminazione del Lione dalla Champions, è un matrimonio che s’ha da fare.

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Riccardo Tombolini