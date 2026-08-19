La Roma continua ad essere attiva sul mercato. Dopo l’ufficialità di Mora arrivata proprio nella mattinata di oggi, Tony D’Amico spinge per chiudere al più presto anche l’acquisto di Malick Fofana, anche se la strada per arrivare al calciatore non è semplicissima.

Il tesserato del Lione è stato schierato da Fonseca per tutta la partita del playoff di andata di Champions contro il Fenerbahçe, e se da una parte questo può far sembrare che il club francese voglia tenersi ben saldo il proprio pupillo, dall’altra può essere presa come una strategia: infatti da Lione hanno fatto sapere che la decisione sul futuro di Fofana verrà presa solamente quando si conoscerà il destino europeo della squadra, con il ritorno contro i turchi previsto per mercoledì 26 (l’andata è finita 1-1). Comunque, in caso di partenza Malick viene valutato dal club francese 35 milioni di euro.

I costi per portare Fofana nella Capitale

Una volta venuta a sapere della disponibilità dei Friedkin nel prendere sia Mora che Fofana, Gasperini aveva chiesto che l’operazione di quest’ultimo venisse chiusa prima del match di andata contro il Fenerbahçe. Così due giorni fa D’Amico ha avuto dei primi contatti con l’entourage del giocatore, disposto ad accettare l’offerta giallorossa di 2 milioni di euro a stagione. Quindi in teoria il sì del giocatore c’è, manca solo convincere la dirigenza del Lione, che come detto aspetta di capire quale coppa europea giocherà la squadra nella prossima stagione prima di lasciar partire Malick a cuor leggero.

Da Trigoria però hanno fretta, e proveranno a chiudere il colpo entro le prossime 72 ore. Colpo non semplicissimo da portare a termine date le premesse dei francesi, ma la Roma non ha nessuna intenzione di mollare, e i Friedkin sono pronti a sborsare altri milioni di euro dopo i 25 spesi per Mora.

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Riccardo Tombolini