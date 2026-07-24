Greenwood, Celik, Summerville. Tra giocatori a un passo dall’approdo in giallorosso e rinnovi saltati all’ultimo minuto, la Roma ha già perso (male) tre trattative di mercato. La scelta dell’olandese di accettare l’offerta saudita con un volo già prenotato per Ciampino è solo l’ultimo sgarbo fatto ai giallorossi in questo mercato che, per un motivo o per un altro, stenta a decollare. Ora però è tempo di cambiare musica, e Ryan Friedkin si è messo in prima linea per dare uno scatto alle entrate di Trigoria. Il figlio del presidente, avrebbe infatti dato il via libera a Tony D’Amico per trattare con l’entourage di Nusa e il Lipsia, che per il suo tesserato chiede 60 milioni di euro. Oltre al norvegese, da Trigoria studiano altri colpi. Tra esattamente 30 giorni la Roma farà il suo esordio in campionato contro la Fiorentina e lo vorrà fare da squadra da Champions. E’ ora di mettersi all’opera.

Scatto Nusa

La situazione di mercato della Roma è sotto gli occhi di tutti, dunque ora la famiglia Friedkin pretende rispetto. Per Summerville avevano messo a disposizione la bellezza di 50 milioni di euro, ora sono pronti a metterne sul piatto anche 60 per chiudere al più presto la trattativa per Nusa ed evitare un’altra figuraccia, con il norvegese che diventerebbe l’acquisto più costoso della storia del club capitolino. Tony D’Amico è già all’opera e ha avviato i primi contatti con il Lipsia, ma l’operazione non è affatto semplice. Per il calciatore norvegese servirà sborsare una somma tra i 55 e i 60 milioni di euro, ma stavolta il ds giallorosso sembra intenzionato a metterli da subito sul piatto, forte della fiducia ottenuta dagli Stati Uniti da Ryan Friedkin.

Gli altri nomi

Ovviamente la Roma non può e non deve fermarsi al solo profilo di Nusa, anche perché il ritardo sul mercato comincia a non essere lieve. D’Amico sta monitorando anche dei nomi per il reparto d’attacco, come Godts dell’Ajax, Schjelderup del Benfica e Fofana del Lione. Oltre al loro, nella lunga lista del ds giallorosso ci sono anche Gittens del Chelsea e il giovane norvegese Alajbegovic, anche se le pretese del Leverkusen sono alte. In generale, su tutti questi profili c’è forte concorrenza dai top campionati europei, dunque il lavoro da fare per D’Amico sarà estremamente delicato. Da Trigoria c’è ora l’intenzione di effettuare un deciso cambio di rotta, e non c’è altro tempo da perdere.

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Riccardo Tombolini