Ancora una complicazione per il mercato della Roma. I giallorossi cambiano strategia per rinforzare la fascia destra dopo che la trattativa per l’olandese Givairo Read del Feyenoord si è fatta in salita. La dirigenza capitolina aveva presentato una proposta da circa 25 milioni di euro per il classe 2006, salvo desistere alle continue richieste del club, allontanando così un profilo particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce.

Calciomercato Roma: salta Read, i giallorossi virano su Molina. Le cifre del trasferimento

Il club ha infatti intensificato i contatti per il difensore argentino Nahuel Molina, 28 anni, attualmente in forza all’Atlético Madrid che ha già conosciuto la Serie A vestendo la maglia dell’Udinese. Per convincere gli spagnoli, la Roma avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 15 milioni di euro più bonus. Un piano B, diverso per età, prospetto e capacità di gioco, che potrebbe accontentare subito l’allenatore, arrivato a venti giorni dall’inizio del campionato con soli due rinforzi e tante partenze tra fine prestiti e contratti scaduti.

Calciomercato Roma, un’altra porta chiusa

Il calciomercato giallorosso era partito in salita: prima la rottura (iniziata da mesi ma consumata solo a giugno) con il ds Massara, poi andato alla Juventus dove ha portato l’ex giallorosso Celik a parametro zero e il talento bosniaco Alajbegović (per il quale aveva avviato la trattativa già in primavera), poi l’arrivo di D’Amico e i tanti ‘no’ ricevuti, sia da società che da calciatori. Tra questi, Greenwood e Summerville i principali, oggi si aggiunge un altro no di Read. Gasperini aspetta e non si lamenta pubblicamente: stavolta il ds lo ha scelto lui, e il ritardo sul mercato va solo accettato.

Redazione

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Luca Frasacco