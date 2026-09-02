Tasto “stop”. Il calciomercato in Italia e in quasi tutta Europa è finito e tutti i club hanno ultimato i loro acquisti per affrontare al meglio la stagione 2026-2027. Molte squadre hanno concluso questa sessione con dell’amaro in bocca per non essere riuscite, magari, a comprare proprio il giocatore del quale avevano bisogno (vedi la Roma con l’esterno sinistro).

Ma non è detta la parola fine. E’ vero, la sirena è suonata e le porte del palazzo della Lega si sono chiuse con all’interno tutti i contratti depositati da giugno, ma per le società che non dovessero essere contente del lavoro svolto in questi tre mesi è disponibile una lunga lista di svincolati in cerca di una squadra per la stagione imminente. E tra loro c’è anche qualche nome da non sottovalutare.

Ecco dunque una lista dei migliori calciatori rimasti senza un club.

Portieri

Alessio Cragno

Neto

Difensori

Dani Carvajal

David Alaba

Raphael Guerreiro

Oleksandr Zinchenko

Francesco Acerbi

Matteo Darmian

Hans Hateboer

Ricardo Rodriguez

Kurt Zouma

Centrocampisti

Paul Pogba

Marcelo Brozovic

Yves Bissouma

Dele Alli

Georgino Wijnaldum

Philippe Coutinho

James Rodriguez

Attaccanti

Jadon Sancho

Riyad Mahrez

Anthony Martial

Mauro Icardi

Raheem Sterling

Andrea Belotti

Edinson Cavani

Karim Benzema

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Riccardo Tombolini