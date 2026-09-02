Tasto “stop”. Il calciomercato in Italia e in quasi tutta Europa è finito e tutti i club hanno ultimato i loro acquisti per affrontare al meglio la stagione 2026-2027. Molte squadre hanno concluso questa sessione con dell’amaro in bocca per non essere riuscite, magari, a comprare proprio il giocatore del quale avevano bisogno (vedi la Roma con l’esterno sinistro).

Ma non è detta la parola fine. E’ vero, la sirena è suonata e le porte del palazzo della Lega si sono chiuse con all’interno tutti i contratti depositati da giugno, ma per le società che non dovessero essere contente del lavoro svolto in questi tre mesi è disponibile una lunga lista di svincolati in cerca di una squadra per la stagione imminente. E tra loro c’è anche qualche nome da non sottovalutare.

Ecco dunque una lista dei migliori calciatori rimasti senza un club.

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Portieri

  • Alessio Cragno
  • Neto

Difensori

  • Dani Carvajal
  • David Alaba
  • Raphael Guerreiro
  • Oleksandr Zinchenko
  • Francesco Acerbi
  • Matteo Darmian
  • Hans Hateboer
  • Ricardo Rodriguez
  • Kurt Zouma

Centrocampisti

  • Paul Pogba
  • Marcelo Brozovic
  • Yves Bissouma
  • Dele Alli
  • Georgino Wijnaldum
  • Philippe Coutinho
  • James Rodriguez

Attaccanti

  • Jadon Sancho
  • Riyad Mahrez
  • Anthony Martial
  • Mauro Icardi
  • Raheem Sterling
  • Andrea Belotti
  • Edinson Cavani
  • Karim Benzema

 

Riccardo Tombolini

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