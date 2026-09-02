La lista
Calciomercato svincolati, la lista dei giocatori in cerca di squadra: Brozovic, Sterling, Icardi, Cavani e tanti altri
Tasto “stop”. Il calciomercato in Italia e in quasi tutta Europa è finito e tutti i club hanno ultimato i loro acquisti per affrontare al meglio la stagione 2026-2027. Molte squadre hanno concluso questa sessione con dell’amaro in bocca per non essere riuscite, magari, a comprare proprio il giocatore del quale avevano bisogno (vedi la Roma con l’esterno sinistro).
Ma non è detta la parola fine. E’ vero, la sirena è suonata e le porte del palazzo della Lega si sono chiuse con all’interno tutti i contratti depositati da giugno, ma per le società che non dovessero essere contente del lavoro svolto in questi tre mesi è disponibile una lunga lista di svincolati in cerca di una squadra per la stagione imminente. E tra loro c’è anche qualche nome da non sottovalutare.
Ecco dunque una lista dei migliori calciatori rimasti senza un club.
Portieri
- Alessio Cragno
- Neto
Difensori
- Dani Carvajal
- David Alaba
- Raphael Guerreiro
- Oleksandr Zinchenko
- Francesco Acerbi
- Matteo Darmian
- Hans Hateboer
- Ricardo Rodriguez
- Kurt Zouma
Centrocampisti
- Paul Pogba
- Marcelo Brozovic
- Yves Bissouma
- Dele Alli
- Georgino Wijnaldum
- Philippe Coutinho
- James Rodriguez
Attaccanti
- Jadon Sancho
- Riyad Mahrez
- Anthony Martial
- Mauro Icardi
- Raheem Sterling
- Andrea Belotti
- Edinson Cavani
- Karim Benzema
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