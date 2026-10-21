Questo è un libro da prendere in mano e da leggere dimenticando dove siete e che giorno è, perché “Salverò Raffaello – Antonio Canova alla battaglia del Louvre” scritto da Daria Lucca e Ivo Carezzano, edito da Nuova Trauben, è un incantevole viaggio nella Parigi ottocentesca e una sorta di spy story avvincente. Dove si narra di Antonio Canova, il grande scultore, che si reca nella Capitale francese per una missione davvero speciale: recuperare le opere italiane trafugate da Napoleone.

Il racconto è minuzioso, fondato su serie ricerche storiche, dunque credibile nella sua letterarietà. Vi emergono Canova e tanti personaggi reali. L’incantevole Madame Récamier, per esempio. O il celebre principe di Talleyrand, l’uomo che era passato per la Rivoluzione, Napoleone, i Borboni, si trova davanti Canova giunto per perorare la sua causa: «Il principe non si mosse dalla sua poltrona. Zoppo da bambino, invecchiando sbandava: quindi stava più seduto che poteva. Ma intanto era all’artista che toccava stare in piedi, in silenzio. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord voleva tenerlo in soggezione».

Lo scultore si trova a dover trattare con innumerevoli personaggi non sempre raccomandabili. È una Parigi vischiosa, imbellettata. Siamo nel 1815, l’Imperatore è caduto da poco, l’Europa è sottosopra, in cerca di un nuovo equilibrio: sono tempi torbidi. In questo contesto, il Papa investe Canova del difficile compito di riportare in Italia i Raffaello, i Caravaggio, i Guercino, tutti i capolavori che si trovano nel grande museo parigino. Impresa pericolosa. Perché attorno alla “missione” dello scultore veneziano si muovono vari personaggi che vogliono ostacolarne l’impresa. Canova si muove come può, e infine ce la fa. Almeno a metà: riuscirà infatti a riportare in Italia la metà delle opere rubate dai francesi.

Alla fine, chiama il giovane Francesco Hayez, il pittore del celebre “Bacio”, ad ammirare in Campidoglio la grande opera del Guercino “Sepoltura e gloria di Santa Petronilla”, e Hayez quasi sviene per la meraviglia che ha dinanzi agli occhi. È il suggello alla missione compiuta, almeno a metà, perché – come si sa – la questione è ancora aperta: Parigi ha sempre fatto orecchie da mercante pur di non sguarnire il Louvre di tante meraviglie italiane. Il libro di Lucca e Carezzano contiene pagine romanzesche, echi stendhaliani si sentono in sottofondo, e Parigi, come al solito, tutto sovrasta.

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Mario Lavia