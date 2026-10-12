Nomine, ripensamenti, spostamenti. Dopo il terremoto Report, il programma condotto fino alla scorsa stagione da Sigfrido Ranucci (recentemente sospeso per 10 giorni dalla Rai), anche Giulia Presutti, tra i giornalisti di punta del programma destinata fino a pochi mesi fa a prendere le redini della trasmissione, trova una nuova casa. La Direzione Approfondimento Rai ha infatti comunicato al Cdr che la 36enne verrà spostata alla redazione di Mi manda Rai Tre “in vista delle future sfide editoriali dello storico titolo del servizio pubblico”.

Soltanto lo scorso agosto, a seguito della decisione di togliere Report a Ranucci, Viale Mazzini aveva indicato Daniele Piervincenzi e Presutti come successori allo storico programma di Milena Gabanneli, non prima di scatenare la rivolta della redazione, a cominciare dallo stesso Ranucci: “Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico”, aveva dichiarato il giornalista, seguito da una nota degli inviati del programma: “La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile. È inaccettabile per il metodo, dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report”.

Da lì la scelta di Presutti di fare un passo indietro, in favore di Claudia Di Pasquale che condurrà la prossima stagione in coppia con lo stesso Piervincenzi. Per Presutti, vincitrice della selezione per giornalisti professionisti e figlia di Pier Carlo Presutti, storico capo della redazione sportiva dell’ANSA, il futuro resta sul terzo canale.

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Luca Frasacco