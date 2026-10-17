Un Paese in perenne affanno, incapace di garantire i servizi fondamentali per l’efficienza economica, la mobilità dei cittadini e l’attrazione dei capitali. La giornata del 16 ottobre offre un ritratto impietoso e sinottico della strutturale vulnerabilità dell’Italia: mentre una grave anomalia alla rete geografica di trasmissione dati a supporto del traffico aereo dimezza l’operatività dei cieli nazionali, lo scontento sociale paralizza la terra ferma tra scioperi dei trasporti, blocchi stradali e agitazioni studentesche. A soffrire la paralisi non sono soltanto gli scali strategici di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Fiumicino, costretti a cancellazioni a catena e ritardi oltre le tre ore, ma la credibilità stessa dell’intero sistema Paese.

Il tilt della rete Enav, pur in assenza di attacchi cibernetici malevoli, accende un faro impietoso sullo stato delle infrastrutture digitali critiche. Che la continuità di un asset essenziale per il commercio e la connettività europea debba dipendere da fragilità di rete così marcate rappresenta un segnale d’allarme che una democrazia industriale europea non può permettersi. Ancora più sconfortante è lo spettacolo della politica che ne consegue: di fronte al blocco dei voli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha liquidato l’evento addossando la responsabilità al provider di TLC e minacciando richieste di risarcimento danni. Un atteggiamento di sterile scaricabarile che elude il punto centrale della governance pubblica.

La tutela della continuità operativa delle reti strategiche richiede investimento, rigorosa supervisione, ridondanza dei sistemi e architetture resilienti, non dichiarazioni d’effetto a margine di eventi promozionali. Il collasso dell’infrastruttura di trasmissione d’aria fa da specchio a una frammentazione sociale ed economica che continua a gravare sul potenziale di crescita italiano. Il blocco dei cieli si sovrappone, infatti, a uno sciopero del personale aereo e a una costellazione di agitazioni locali del trasporto pubblico urbano e marittimo. Nel frattempo, le piazze si infiammano per lo sciopero della scuola e le vertenze industriali irrisolte, come le mobilitazioni legate all’ex Ilva di Taranto.

In un mercato globale integrato, un’interruzione sistemica di questo tipo non costituisce un banale imprevisto logistico, ma un costo sommerso imponente che incide direttamente sulla produttività totale dei fattori. L’incertezza dei tempi di trasporto delle merci e delle persone scoraggia gli investimenti esteri, riduce la fiducia dei mercati e indebolisce la competitività del sistema manifatturiero italiano all’interno del Mercato Unico europeo. Per uscire da questo circolo vizioso occorre un cambio di marcia culturale e istituzionale, fondato sui princìpi del riformismo europeo e liberale. L’approccio emergenziale deve cedere il passo a una pianificazione infrastrutturale seria e rigorosa. Serve una revisione radicale delle modalità di gestione, monitoraggio e audit delle reti critiche d’intesa con le autorità europee, accompagnata da una modernizzazione delle relazioni industriali che sappia contemperare i diritti dei lavoratori con la tutela invalicabile dei servizi pubblici essenziali.

L’Italia non può permettersi di rimanere in balia di guasti tecnici e corporativismi incrociati. Se l’obiettivo resta quello di essere un motore attivo dell’integrazione e dello sviluppo europeo, la sicurezza delle infrastrutture immateriali e materiali deve diventare una priorità assoluta di politica economica, al riparo dalle solite e improduttive polemiche di giornata.

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Riccardo Renzi