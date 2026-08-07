Claudio Caprara, giornalista e saggista, è stato collaboratore di Massimo D’Alema per la comunicazione prima a Botteghe Oscure e poi a Palazzo Chigi. Ha diretto Nessuno Tv e Red Tv ed è stato tra i fondatori del Post. Amico da sempre di Francesco Guccini, lo ricorda commosso.

Come ha vissuto i suoi ultimi mesi?

«Sapevo che stava male già da un po’ di tempo, anche se aveva saputo trovare un equilibrio. Ha continuato a fare cose, anche se appesantito e rallentato. L’ultima volta l’ho visto a Bologna, l’anno scorso, in estate, quando era venuto a presentare in piazza la proiezione del film per i quarant’anni del famoso concerto Fra la via Emilia e il West con Massimo Cotto».

Come descriverebbe il Guccini politico?

«Un anarchico democratico».

È una formula tutta sua.

«Era molto figlio del suo tempo, un uomo del Novecento, che ha sempre guardato con attenzione alla politica senza mai esserne coinvolto direttamente. Non è mai stato iscritto a nessun partito ma è sempre stato molto legato a Bologna e ai sindaci che si sono succeduti e spesso li ha sostenuti pubblicamente. Aveva con il Partito Comunista un rapporto particolare: da una parte era intimorito dall’idea dell’organizzazione, dall’idea di intrupparsi in un corpaccione; dall’altra guardava quel partito con una certa simpatia».

Da uomo di sinistra?

«Assolutamente da uomo di sinistra. Della sinistra aveva soprattutto la caratteristica di essere contro qualcuno più che a favore di un progetto o di un’idea. Però era certamente un intellettuale: uno scrittore, un cantautore, ma soprattutto una persona capace di una riflessione profonda».

Ha sempre mantenuto una certa distanza dalla politica organizzata. Da cosa era attratto?

«Sicuramente dalla capacità di parlare alle persone. Ha cominciato a guardare la politica fin da bambino, quando arrivarono gli americani a Pavana. Da quell’incontro nasce probabilmente anche il suo amore per la cultura americana, che ritroviamo nella sua attività di insegnante e nelle sue canzoni. Penso ad Amerigo, che racconta l’emigrazione dello zio e contiene immagini fondamentali della sua idea d’America da ragazzo. Una volta mi raccontò di aver portato una classe di studenti americani alla Festa dell’Unità. Erano sconvolti nel vedere una festa del Partito comunista trasformata in una grande festa popolare. Per loro era qualcosa di impensabile».

Qual era la forza di Guccini?

«La capacità di raccontare il mondo in modo colto e, insieme, popolare. Aveva questo doppio registro: era l’uomo d’osteria, con un rapporto autentico con le persone comuni, ma anche un uomo di grande cultura. A Bologna si ritrovava all’osteria con Lucio Dalla, Claudio Lolli, Roberto Vecchioni e tanti altri. Ma frequentava tutte le osterie della città. Quello è stato uno straordinario punto di osservazione. Lì circolavano la cultura, l’università e la politica».

Nel suo libro Fischiava il vento racconta l’Emilia rossa e una cultura politica diventata patrimonio nazionale. Cosa rimarrà?

«La sinistra rappresentata da Guccini è finita. Però ci sarà sempre qualcosa che avrà a che fare con la sinistra, perché la sinistra non può morire. Può diventare minoritaria, di testimonianza, oppure riuscire a trasformarsi e tornare a governare. Ma stare dalla parte di chi rimane indietro sarà sempre una necessità. Ed è forse questo il lascito più importante dell’impegno di Guccini».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro