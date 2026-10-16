Francesca Pascale sembra considerare il berlusconismo una materia per la quale spetti a lei rilasciare l’abilitazione. Antonio Tajani non avrebbe i requisiti, la classe dirigente dovrebbe accomodarsi fuori, chi continua a riconoscersi nel segretario avrebbe frainteso la lezione del fondatore. Le opinioni meritano rispetto. Le investiture che ci si attribuisce da soli consentono qualche riserva.

La nostra è semplice: quale titolo politico autorizza Pascale a stabilire chi rappresenti degnamente quella storia? Il suo legame con Berlusconi appartiene alla sua vita e merita rispetto. La generosità del fondatore nei suoi confronti, che lei stessa ha riconosciuto essere proseguita anche dopo la fine della relazione, non costituisce però una credenziale politica. La storia di Forza Italia appartiene anche a chi ha dato tempo, energie e passione senza chiedere nulla per sé. Una dedizione discreta, che non ha mai occupato le cronache e non deve esibire lasciapassare. Antonio Tajani quella storia l’ha attraversata assumendosi responsabilità. È stato accanto a Berlusconi fin dalla nascita del movimento, ne ha rappresentato la cultura politica nelle istituzioni europee e ha accettato di guidare il partito dopo la scomparsa del fondatore. Nel momento in cui veniva meno una leadership irripetibile, serviva qualcuno capace di tenere insieme persone, sensibilità e territori. Tajani si è fatto carico di quel compito. È da qui che dovrebbe partire qualsiasi giudizio onesto sul suo lavoro.

La sua forza sta nella serietà. Nel senso delle istituzioni, nell’esperienza internazionale, nella capacità di affrontare una discussione senza trasformarla ogni volta in una resa dei conti. Sono qualità che apprezziamo e sulle quali fondiamo il nostro sostegno. La pazienza di chi deve costruire può risultare meno spettacolare dell’impazienza di chi domanda dimissioni. In politica, però, produce molto di più. Pascale ha richiamato anche gli oltre settant’anni di Tajani nelle sue critiche. Proprio la vicenda di Berlusconi dovrebbe suggerire prudenza nell’uso dell’anagrafe: nel 2006 perse le elezioni; nel 2008, superati i settanta, tornò a vincerle. Aveva continuato a lavorare, convincere, organizzare. Le idee si giudicano per ciò che propongono. Per contare gli anni basta un calendario.

Ancora più difficile da comprendere è la definizione di Tajani come politicamente più pericoloso di Vannacci. Pascale rivendica una sensibilità liberale e individua il pericolo maggiore nel segretario di una forza popolare, europeista e atlantista. Il dissenso sulla sua guida può essere anche radicale. Un giudizio di questa portata richiede però argomenti politici proporzionati, non impressioni sul carattere.

Noi riconosciamo nell’equilibrio di Tajani una risorsa per il centrodestra e per il Paese. La sua scelta di aprire Forza Italia a moderati e riformisti indica una direzione precisa: allargare la partecipazione attorno a una cultura garantista, europea e occidentale. Su questa proposta si può discutere, avanzare idee, chiedere risultati. Liquidarla come un esaurimento della tradizione berlusconiana è un giudizio che respingiamo.

Il rinnovamento serve e va preso sul serio. Significa riconoscere competenze, affidare responsabilità, consentire a chi entra di dimostrare quanto vale. Per questo, dalla Campania, colpisce la disinvoltura con cui Pascale ha ridotto due giovani dirigenti a «ragazze immagine». Martina Manzo e Fiorenza Ceniccola hanno diritto a essere giudicate sul lavoro che svolgono. Invocare spazio per i giovani e poi sminuire le giovani donne che ricevono un incarico rende poco credibile la richiesta di rinnovamento. E definire «valzer dello squallore» la manifestazione organizzata a Napoli per ricordare Berlusconi significa usare parole sprezzanti verso una comunità che merita rispetto. La memoria del fondatore vive anche nell’impegno di chi ha fatto campagne elettorali, distribuito volantini, difeso le proprie idee senza ricavarne notorietà. Quel sentimento non diventa meno autentico perché Pascale non ne apprezza la manifestazione pubblica.

Difendiamo Tajani perché sappiamo quanto valgano la continuità dell’impegno e la credibilità di una persona. Perché guidare un partito comporta il dovere di rispondere delle proprie scelte, ogni giorno, davanti a chi ne fa parte. La critica è libera. Altrettanto libera è la nostra decisione di respingere giudizi che consideriamo ingiusti. La fedeltà a Berlusconi non richiede il permesso di Francesca Pascale. Antonio Tajani l’ha dimostrata assumendosi una responsabilità. Noi siamo al suo fianco.

Paola Spiezia Portavoce regionale di Forza Italia in Campania

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