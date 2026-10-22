Sono giorni difficili sul fronte dell’autotrasporto, soprattutto nel Sud Italia, dove l’agitazione rischia di paralizzare tutto il Paese. L’Italia è nella morsa di un blocco di protesta che non si ferma. Gli autotrasportatori non vogliono fermarsi nonostante il miliardo di euro messo sul tavolo dal governo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con una serie di provvedimenti dopo lo sblocco di fondi ad hoc.

Le azioni e le risposte del ministro Salvini non si sono lasciate attendere al termine di un tavolo di confronto in Prefettura a Milano con i rappresentanti del settore. Della somma stanziata, 480 milioni di euro sono stati destinati alla copertura di tutte le domande di rimborso carburante e credito di imposta fino al 30 agosto. Altri 60 milioni aggiuntivi serviranno per coprire i consumi di settembre ed ottobre. In più si sta lavorando per rendere più adeguato ed automatico l’adeguamento dei costi del trasporto alle fluttuazioni del prezzo del carburante. Nessuno può dire che il governo si stia voltando da un’altra parte o derubricando i temi in agenda. Di contro la linea di Salvini e del viceministro Rixi ha assunto una posizione ferma riguardo le proteste ed i blocchi: pur riconoscendo le ragioni economiche del settore hanno chiesto lo stop immediato dei blocchi stradali e dei presìdi che stanno paralizzando arterie fondamentali dello snodo della viabilità nel Sud Italia, provocando non pochi disagi. Anche il vicepresidente del consiglio Tajani ha invitato gli autotrasportatori a ragionare circa le proprie intenzioni, affermando che il perpetrare del blocco e delle proteste non ha un effetto diretto nel calmierare il prezzo del gasolio. Quindi nonostante i ripetuti appelli alla ragionevolezza e l’apertura di un canale di dialogo istituzionale, la tensione sulle strade rimane altissima.

Il cuore pulsante della crisi si registra lungo le principali arterie di collegamento, a partire dall’autostrada A1 Milano-Napoli, dove il traffico e i nodi nevralgici, come l’interconnessione con la A30 Caserta-Salerno, hanno subìto interruzioni e chiusure temporanee. Conseguentemente il blocco prolungato della catena logistica sta avendo ripercussioni immediate e pesantissime sulla vita quotidiana dei cittadini. In diverse province del Sud Italia, in particolare tra Campania, Calabria e Molise, i banchi dei supermercati iniziano a svuotarsi. A mancare non sono solo i beni voluttuari, ma i prodotti di prima necessità e i generi freschi: frutta, verdura, uova, farina e latticini ma anche pasta faticano a raggiungere i punti vendita, lasciando i consumatori in una situazione di crescente disagio. Parallelamente, la psicosi da rifornimento ha fatto sì che le pompe di benzina e le stazioni di servizio venissero prese d’assalto, registrando file chilometriche ed in molti casi esaurendo rapidamente le scorte di carburante necessarie sia alla circolazione stradale che ai collegamenti marittimi locali.

Ma doverosamente bisogna anche segnalare che il clima all’interno dello stesso comparto dei trasporti è rovente e divisivo. Si registrano forti spaccature e tensioni tra gli autotrasportatori stessi: da un lato le grandi sigle sindacali e associative che, dopo l’apertura del tavolo tecnico e l’impegno economico del governo, anche con un nuovo vertice fissato per il 27 ottobre, per il quale incontro il sindaco della città di Napoli e di Bari hanno auspicato per una data anticipata per accelerare la risoluzione, tendono a congelare la protesta, mentre dall’altro i piccoli operatori, i padroncini e i comitati spontanei ritengono che le misure adottate sono insufficienti e continuano ad oltranza. Un vero e proprio braccio di ferro che tiene ostaggio la viabilità del Mezzogiorno ed impone forse un’ulteriore soluzione d’emergenza in tempi record.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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