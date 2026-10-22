Dopo caro carburanti e inflazione, l’errore sarebbe non fare tesoro della lezione del blocco di Hormuz. Le crisi internazionali dimostrano quanto l’economia italiana sia vulnerabile alle oscillazioni del prezzo del petrolio. Per mitigare il rischio che nuovi shock energetici pesino troppo su famiglie e imprese, la strada è ridurre la dipendenza dal greggio straniero. Le risorse ci sono e arrivano dalla Clausola di Salvaguardia Nazionale, che autorizza lo scostamento di bilancio per finanziare misure sulla sicurezza energetica.

Nel settore della mobilità, sono tre le strade da seguire: installazione delle infrastrutture di ricarica; elettrificazione del trasporto merci – primo comparto a soffrire dei rincari del diesel, con conseguenti aumenti del carrello della spesa – e revisione della fiscalità delle flotte aziendali a zero emissioni. Grazie infatti ai loro tipi di contratti, le imprese sostituiscono i veicoli dopo 3 o 4 anni, immettendoli nel mercato dell’usato e favorendo la diffusione di auto elettriche vendibili a prezzi più bassi del nuovo. Solo così l’Italia rimarrà al passo con una rivoluzione tecnologica inarrestabile, perché il resto d’Europa e del mondo viaggia velocemente: ad agosto la market share media delle vetture full electric nell’Ue ha raggiunto il 27,7%, con Germania e Francia al 32,4% e 38,3%; il nostro Paese si è invece fermato sotto il 6,5%. I numeri dimostrano quanto l’Italia sia indietro e abbia bisogno di investimenti e certezze per recuperare il ritardo su una tecnologia destinata a dominare.

Continuare a puntare sui rinvii del “phase-out” dai motori termici, come succede in questi giorni, sposta in avanti la risoluzione di un problema che, prima o poi, va affrontato. I rischi sono la desertificazione industriale e diventare terreno di conquista di altri operatori internazionali: già oggi, fra i primi cinque modelli di auto elettriche più venduti in Italia nel 2026, due sono cinesi. Pechino ha investito con continuità nell’elettrificazione, costruendo nel tempo il suo vantaggio industriale e tecnologico. La risposta europea non può essere la difesa di tecnologie del passato, ma creare le condizioni affinché le imprese competano su quelle del futuro. Dalla trasformazione possono inoltre nascere opportunità, a cominciare dal risparmio che l’elettrificazione garantisce nel lungo periodo, fra ricarica che costa meno dei carburanti, vetture che hanno bisogno di poca manutenzione e agevolazioni economiche varie.

Ora è il momento di discutere di maggior indipendenza energetica. Ridurre il consumo di petrolio significa rendere le famiglie meno vulnerabili alle crisi internazionali, le imprese più competitive e il Paese più libero nelle scelte economiche. È la prospettiva con cui affrontare la transizione: non come obblighi, ma come scelta. Perché compito della politica è non solo proteggere i cittadini dalla crisi di oggi, ma costruire le condizioni affinché quella di domani non produca gli stessi effetti.

Fabio Pressi

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