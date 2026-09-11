E’ nuovamente boom dei prezzi dei carburanti. E’ la spesa che più rappresenta il tormento delle famiglie italiane che registrano un uso giornaliero dell’auto per recarsi a lavoro. Molti ne sono costretti, ma tanti ne ricorrono per la comodità del mezzo privato risparmiandosi la non sempre facile fruizione del servizio pubblico. Al momento il governo si è mosso per un taglio sulle accise, non sbilanciandosi sulle prossime mosse. Si potrebbe ricorrere all’accisa mobile per prorogarne eventuali tagli. In Europa i prezzi alla pompa rischiano di restare elevati, alimentando l’inflazione, ma è la prospettiva o meno di pace tra Iran e Stati Uniti che ha fatto oscillare bruscamente i prezzi del petrolio negli ultimi mesi.

Il Brent, come riferimento internazionale, negli ultimi mesi ha segnato un valore tra i 75 e 125 dollari, ma ad oggi il barile di greggio si attesta intorno ai 95 dollari. Diciamo anche che i prezzi dei carburanti hanno seguito una dinamica non proporzionale a questi movimenti oscillatori. Ma questo perché accade? Perché il prezzo in media di un barile non si trasforma in un costo calmierato della benzina e del diesel? La risposta credo sia riassumibile in una interessante dissertazione di Sumit Ritolia, noto analista energetico dell’agenzia di intelligence sui mercati delle materie prime Kpler. Ritolia ha spiegato che i cicli di lavorazione delle raffinerie europee sono intorno ai livelli più alti degli ultimi tre-quattro anni, mentre l’utilizzo delle raffinerie statunitensi ha raggiunto circa il 98% nell’ultima settimana di agosto. Questo significa anche che c’è poca capacità di raffinazione inutilizzata per reagire a una eventuale interruzione dell’offerta, ed ha richiamato l’attenzione anche sull’imminente stagione di manutenzione autunnale e sul rischio che gli uragani possano fermare le raffinerie sulla costa del Golfo degli Stati Uniti. I margini elevati potrebbero spingere gli operatori a rinviare la manutenzione, ma ha avvertito che farlo troppo a lungo potrebbe creare problemi di affidabilità e aumentare il rischio di fermate non programmate.

Secondo Ritolia, i prezzi della benzina potrebbero trovare un po’ di sollievo stagionale con il calo della domanda di guida estiva e il passaggio del mercato dalle più costose benzine estive a prodotti di altra tipologia. Il diesel non ha la stessa valvola di sfogo stagionale, soprattutto con l’avvicinarsi della domanda invernale e di specifiche tecniche più rigorose, quindi i margini sul diesel potrebbero restare elevati in autunno e entrare nell’inverno. Le forniture di diesel sono particolarmente vulnerabili perché la manutenzione autunnale delle raffinerie può ridurre la produzione proprio mentre il mercato passa ai carburanti invernali e la domanda di riscaldamento inizia a salire. Le maggiori esportazioni di diesel dalla Cina potrebbero offrire un certo sollievo, anche se il vero interrogativo è se possano essere mantenute, visto che Pechino tende a privilegiare la sicurezza degli approvvigionamenti interni. Ritolia ha aggiunto che l’India potrebbe fornire più carburante all’Europa perché dispone sia di capacità di raffinazione sia di prodotti destinati all’esportazione.

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Anche se i prezzi del greggio dovessero scendere ancora, ciò non si tradurrebbe necessariamente subito in una riduzione significativa dei prezzi alla pompa. I principali colli di bottiglia al momento sono la limitata capacità di raffinazione disponibile, la carenza di prodotti finiti e i bassi livelli delle scorte. Ritiene fondamentale che una riapertura duratura dello Stretto di Hormuz e una ripresa delle esportazioni di carburante dal Medio Oriente sarebbero fondamentali per riportare i prezzi verso il basso. La prosecuzione dei conflitti mantiene i prezzi in crescita perché la domanda globale continua a superare l’offerta globale. Se la situazione si prolunga, l’unico modo per riportare il mondo in equilibrio è che la domanda venga frenata da prezzi ancora più alti.

I mercati potrebbero reagire rapidamente a un accordo politico credibile e al ripristino del traffico marittimo attraverso lo Stretto; se lo Stretto riapre, il prezzo del greggio probabilmente scenderebbe piuttosto bruscamente ed il premio sul diesel si ridurrebbe un po’ più lentamente, ma si vedrebbe comunque un calo dei prezzi. Perché i consumatori europei possano vedere un alleggerimento significativo, gli analisti concordano sul fatto che dovrebbero verificarsi diversi fattori: una ripresa delle esportazioni di prodotti dal Medio Oriente e dalla Russia, una disponibilità costante di capacità di raffinazione, maggiori esportazioni da fornitori alternativi come India e Cina ed, infine, una ricostruzione delle scorte. Senza tutto questo, la concorrenza per le cargo di diesel disponibili è destinata a restare intensa. Le scorte di carburante in Europa sono basse, mentre i conflitti in Medio Oriente e gli attacchi alle raffinerie russe hanno interrotto le forniture globali di prodotti raffinati. E dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, l’Europa ha spostato gran parte degli approvvigionamenti di diesel e di carburante per aerei verso Stati Uniti, India e Medio Oriente. Possiamo affermare, dunque, che il greggio può essere disponibile in quantità stimabile ma è la capacità di convertirlo nei prodotti giusti, in particolare diesel, che si è molto ridotta.

 

Luca D'Alessio

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Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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