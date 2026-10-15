Il dibattito politico italiano si sta infiammando nuovamente intorno a uno dei temi più sensibili e cruciali che riguarda il tessuto socio-economico del Paese: il caro energia e la stabilità finanziaria. Il governo ha messo sul piatto una manovra imponente da 29 miliardi di euro che riguarda uno scostamento di bilancio complessivo pari allo 0,6% del PIL, ripartito tra il biennio 2027-2028, con il chiaro obiettivo di sostenere famiglie e imprese contro i rincari energetici e, allo stesso tempo, di potenziare il comparto della sicurezza e della difesa nazionale.

La reazione della sinistra

Un intervento massiccio, pensato per far fronte alle incalzanti turbolenze geopolitiche globali e alle incertezze dei mercati. Eppure, di fronte a una misura che promette di immettere liquidità vitale nel sistema produttivo e di tutelare il potere d’acquisto dei cittadini, la reazione delle opposizioni di centrosinistra ha lasciato spazio a pochi dubbi, esprimendo un secco e compatto voto contrario. Una decisione che ha immediatamente innescato un duro scontro istituzionale e politico, sollevando un interrogativo semplice e spiazzante sulla motivazione per la quale si è deciso di votare contro risorse destinate ad arginare un’emergenza così palpabile in questo momento.

L’intervento diviso in due ambiti

La portata della manovra guarda ai numeri. I 29 miliardi complessivi approvati dal Parlamento, con il via libera definitivo dopo il passaggio cruciale a Camera e Senato, rispondono a una doppia logica. La metà delle risorse è destinata direttamente al contrasto al caro energia e al sostegno del welfare economico, tra cui misure per i costi energetici, edilizia e trasporti, mentre l’altra metà viene indirizzata al rafforzamento della sicurezza nazionale e ai programmi di investimento pluriennali della Difesa. Di fronte a un quadro internazionale complesso, segnato da tensioni energetiche croniche e da una ridefinizione degli equilibri di sicurezza, la maggioranza di centrodestra ha rivendicato con forza la bontà e la necessità dell’operazione. Esponenti di primo piano di Fratelli d’Italia, della Lega e di Forza Italia hanno sottolineato come lo scostamento di bilancio rappresenti una risposta concreta, coraggiosa ma soprattutto in questo momento necessaria per i cittadini e le imprese. ​Il presidente della Commissione Bilancio del Senato ha inoltre ricordato come la crescita del PIL stimata per il periodo offra un margine di manovra che coniuga la prudenza finanziaria con la necessità di investimenti strategici, mirando anche a future riduzioni della pressione fiscale come l’Irpef. Non sembra quindi comprensibile il muro alzato dalle opposizioni. Il voto contrario della sinistra alla risoluzione sullo scostamento di bilancio ha spaccato l’Aula, generando l’accusa, mossa dalla maggioranza, di voltare le spalle alle reali difficoltà di lavoratori e imprenditori. La contestazione mossa dal centrosinistra risiede, in gran parte, nella commistione tra fondi destinati al carovita e risorse indirizzate al riarmo e alla Difesa.

La scelta della sinistra

Per le opposizioni, legare a doppio filo le risposte alle bollette di famiglie e imprese con gli investimenti militari costituisce un’operazione opaca e non condivisibile nelle priorità. Da parte progressista viene contestato l’uso strutturale del ricorso a nuovo debito pubblico in assenza di un pacchetto di interventi definiti sugli extraprofitti o su ricalcoli fiscali più incisivi a carico delle grandi corporazioni energetiche. Il timore sollevato dai banchi dell’opposizione è che l’impatto a lungo termine sui conti pubblici non trovi una compensazione equa, rischiando di scaricare il peso delle coperture sulle generazioni future senza risolvere strutturalmente la vulnerabilità energetica del Paese.

​Dal canto loro, i partiti di governo bollano queste obiezioni come pretestuose, leggendo nella contrarietà della sinistra l’ennesimo “no ideologico” incapace di fare i conti con la drammaticità del contesto globale. ​Lo scontro sui 29 miliardi segna inevitabilmente la rotta della politica economica autunnale. Se da un lato il governo incassa il via libera parlamentare per procedere con i decreti attuativi e blindare il sistema economico, dall’altro la polarizzazione sul tema energetico e sulla spesa pubblica si conferma comunque incandescente.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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Luca D'Alessio