“Caro Presidente Giani, la cacciata di Marco Carrai è una vergogna”. Questa è la lettera che circa 130 firmatari hanno voluto inviare al Presidente della Regione Toscana dopo il suo annuncio sul mancato rinnovo di Marco Carrai a presidente della Fondazione dell’Ospedale Meyer.

Al Presidente della Regione Toscana

Eugenio Giani

“Contro Marco Carrai viene esibito un solo fatto, pregiudizialmente insopportabile: è console onorario di Israele. Una carica evidentemente incompatibile con qualsiasi altra attività. Ci pare che il ragionamento sia sufficientemente rozzo (e, al tempo stesso, pericoloso): sei amico degli ebrei, o ebreo, non puoi ambire ad incarichi di evidenza pubblica. Se non è la famigerata ‘caccia’, o la logica bruta dell’epurazione, è qualcosa di molto simile”.

Questo scrivevamo nella lettera a Lei indirizzata nel giugno 2025, per rispondere all’infamante campagna scatenata contro Marco Carrai, Presidente della Fondazione Meyer, ruolo nel quale per riconoscimento unanime ha ottenuto lusinghieri risultati nella raccolta di fondi per la cura dei bambini di qualsiasi nazionalità essi siano, inclusi bambini provenienti da Gaza. Nei fatti praticando la solidarietà umanitaria cui la politica, nella Sua persona di Presidente della Regione, ha invece deciso di anteporre l’ideologia: la pace, faticosa da costruire, si costruisce con gesti concreti.

E sulla realtà della guerra di Gaza seguita al massacro del 7 ottobre, una tragica terribile guerra in un contesto mediorientale tormentato, è mancata qualsiasi riflessione che puntasse a comprenderne cause e aiutarne a trovarne faticosa soluzione.

E non ci si dica che la rimozione è questione tecnica perché la caccia all’ebreo, comunque mascherata da caccia al sionista, rappresenta il primo passo di una deriva verso un mondo disumanizzante. Lei avrà ben presente il testo del pastore luterano Niemoller: “Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare”.

È una deriva che dilaga contro il sionista, contro l’israeliano, contro l’ebreo: dalla rottura dei rapporti di collaborazione universitaria all’ostracismo agli investimenti in settori strategici come quello energetico al boicottaggio di prodotti farmaceutici nelle farmacie pubbliche.

Una deriva sostenuta da forze politiche e movimenti che, indifferenti – ora come in passato – ad altre tragiche guerre e pulizie etniche, hanno fatto della caccia all’ebreo, al sionista, all’israeliano la loro unica ragion d’essere: hanno preteso lo scalpo del presidente della Fondazione Meyer Marco Carrai e Lei glielo ha dato: una purga, che, fatte le debite proporzioni, ricorda l’ultima purga di Stalin in Unione Sovietica, contro il complotto dei medici ebrei.

Non sappiamo chi sarà chiamato a sostituire Carrai dal nuovo direttore generale del Meyer, al quale lo Statuto assegna la scelta ma certamente con il suo placet: chi sarà interpellato per assumere quella presidenza ricordi come si comportò, qui a Firenze nel 1938, un intellettuale e scrittore fascista, Massimo Bontempelli, Accademico d’Italia e segretario nazionale del Sindacato Fascista Autori e Scrittori: si rifiutò di succedere ad Attilio Momigliano, sollevato dalla cattedra di Letteratura italiana nell’Università di Firenze perché ebreo, e per questo rifiuto venne espulso dal PNF, anche se questo non gli valse, nel dopoguerra, il perdono del suo passato.

Hanno firmato l’appello

Tiziano Allodoli

Gianfranco Almansi

Giuseppe Altamore

Luciano Angeli

Maria Teresa Anfossi

Elia Calisi

Paola Cammi

Daniela Camerini

David Camerini

Enrico Camerini

Antonio Bacchi

Giovanni Baldi

Gianni Baldassini

Jordan Baldassini

Mike Ballini

Valter Jonathan Bencini

Rita Bella La Rosa

Corrado Besozzi

Tommaso Bianchi

Sarah Daphne Bldassini

Pamela Bonaiuti

Pamela Bonaiuti

Kishore Bombaci

Bonaccorso Rosselli Cecconi

Emanuele Bresci

Silvia Brunelli

Elio Cabib

Franca Cacesi

Anna Maria Cariglia

Riccardo Cariglia

Milca Caro

Susanna Caro

Roberto Catanzaro

Danilo Cecchi

Marco Chistolini

Carla Chiti

Zeffiro Ciuffoletti

Anna Paola Concia

Umberto Costi

Pierluigi Couzzi

Massimo De Angelis

Martin de Mello Sorensen

Carmen Del Monte

Tiziana della Rocca

Peppe Di Biagio

Mauro Di Castro

Maria Didonna

Beatrice Donati

Tommaso Ducci

Michela Ebreo

Renzo Fagioli

Franco Fazzi

Daniela Fedi

Niram Ferretti

Paola Fortunati

Cristina Fumagalli

Sergio Gatteschi

Anna Bruna Geri

Sergio Giusti

Fausto Antonio Gonfiantini

Mauro Grassi

Carla Guastalla

Guido Guastalla

Andrea Gualtierotti

Federica Iaria

Riccardo Innocenti

Gérard David Journo

Carlo Lancia

Donatella Lauro

Umberto Lascar

Cristina Licheri

Paolo Macry

Alberto Magnolfi

Giancarlo Magni

Matteo Mallardi

Marcello Martellini

Pier Gino Megale

Augusta Meggiboschi

Antonio Melai

Antonio Melai

Lina Mezzani

Emilia Morgulis

Susanna Nirensztein

Omar Ottonelli

Rosita Orlandi

David Pacifici

Luciano Pallini

Ilaria Paoletti

Monica Passalacqua

Umberto Pavoncello

Giampaolo Perugi

Giampaolo Perugi

Alessandro Petretto

Gloria Pianigiani

Enzo Raspolli

Marco Ravaioli

Giulio Ravenna

Linda Rauch

Aldo Rosati

Riccardo Rossini

Franco Rossi

Francesca Romei

Marion Safra

Milena Samà

Alisa Santarlasci

Carlo Santarlasci

Angela Sadun

Edoardo Sadun

Giovanni Sadun

Emanuele Segre Amar

Emanuela Servi

Giorgio Taffini

Franco Tassilo

Leonardo Tirabassi

Sandra Tognarini

Aldo Torchiaro

Daniela Troccoletti

Paolo Vannini

Claudio Velardi

Anastasia Vendrov

Alfonso Venturini

Roberto Zei

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