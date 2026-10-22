Lo striscione calato domenica mattina dalla balaustra di Rialto, dieci metri per cinque, diceva “Caro Veneto quanto ci costi, presidente ascoltaci”. Il presidente è Alberto Stefani. A lui, e non al ministero dell’Università, gli studenti accampati da venerdì sera in campo San Geremia hanno chiesto un incontro.

Il 16 ottobre, a Roma, i cortei erano andati sotto il ministero dell’Istruzione con cartelli contro le spese militari. A Torino e a Bologna avevano bruciato un carro armato di cartone. A Milano il corteo contro il caro vita era stato convocato su TikTok da gruppi di cittadini, senza sigle e senza un destinatario preciso. Altrove, insomma, si guardava a Roma.

Le tende veneziane copiano quella che Ilaria Lamera piantò davanti al Politecnico di Milano il 4 maggio 2023, ma l’elenco delle richieste pare scritto con lo Statuto regionale sul tavolo: case popolari, graduatorie Esu, borse di studio, autobus e vaporetti gratis per chi studia, un tavolo permanente. I ministri Bernini e Valditara sono chiamati in causa anche loro, però tutte e cinque le richieste hanno lo stesso indirizzo. Chi oggi frequenta il secondo anno a Ca’ Foscari aveva undici anni il 22 ottobre 2017, quando il 98% dei veneti andati alle urne votò per l’autonomia: nove anni fa esatti, il giorno in cui esce questa pagina. È cresciuto nella cultura che le cose importanti si decidono a Venezia e che con Roma si tratta.

Il 13 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato l’intesa definitiva sulle prime materie, e gli studenti sembrano quasi regolarsi di conseguenza: se i poteri sono della Regione, risponda la Regione. Semplice e diretto. Un significato l’ha anche l’età di Stefani, 33 anni, il più giovane presidente di Regione in Italia. Fra lui e uno studente in tenda a San Geremia passa poco più di un decennio, e si sente nel tono di quel “presidente ascoltaci”, più confidenziale di qualsiasi slogan rivolto a un ministro. Sabato l’assessora all’Istruzione Valeria Mantovan aveva già diffuso una nota con cifre e impegni, nella quale distingueva la protesta dai “comportamenti di natura delinquenziale” emersi in alcune chat. Dell’incontro con il presidente c’è solo da fissare la data.

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Mario Alberto Marchi