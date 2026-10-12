Nel segno dell’evocativo Scudo Crociato – ma con una nota misurata su carta e un video studiato per i social – Pier Ferdinando Casini, l’“uomo dei due mondi”, ha annunciato che non si ricandiderà in Parlamento. Dopo 43 anni ininterrotti nelle Aule e dieci legislature attraversate senza mai perdere la bussola, il decano della politica italiana lascia lo scranno.

Casini non si ricandida: 43 anni ininterrotti nelle Aule

Per i lettori più attenti non si tratta soltanto di una scelta personale, ma di uno snodo sistemico: se la sua uscita recide l’ultimo cordone ombelicale con la Prima Repubblica, al contempo certifica la fine formale della Terza. Autodefinitosi con orgoglio “l’ultimo democristiano”, Casini è stato il padre nobile di stagioni diametralmente opposte. Eletto con la DC nel 1983 e tra i fautori del centrodestra berlusconiano degli esordi, è stato poi capace di farsi eleggere come senatore indipendente nel fortino della Bologna “rossa” sotto le insegne del Pd, senza mai farsi assimilare. Una parabola che gli ha attirato critiche, ma che gli ha permesso di rimanere sempre a galla mentre i maremoti politici travolgevano partiti e leadership.

Subito dopo l’annuncio, in molti hanno intravisto nell’addio un’ulteriore mossa strategica per il Quirinale, utile ad affrancarsi dalle logiche di partito per garantirsi la neutralità necessaria a puntare al Colle. D’altronde, Casini usa parole misurate verso le attuali leader dei due blocchi: da un lato riconosce a Giorgia Meloni la stabilità di governo, dall’altro attribuisce a Elly Schlein la capacità di mobilitare il pubblico giovanile. Un equilibrato colpo al cerchio e uno alla botte, cifra di una terzietà esibita che non inganna nessuno. Inoltre, Casini porta ancora i segni del 2022, quando le sue quotazioni salirono al punto da renderlo la carta risolutiva per il Colle, prima che fosse lui stesso a defilarsi con un gesto democristiano per sbloccare lo stallo e favorire il Mattarella-bis.

La partita per il Quirinale

Ora la partita per il Quirinale si riapre verso il 2029, ma dare per certa la sua elezione rischia di essere un esercizio di superficialità. Il quadro appare rigidamente polarizzato: da un lato un centrodestra solido e compatto, grazie anche alla nuova legge elettorale; dall’altro un campo largo o forse più un campo santo, in affanno tra le suggestioni dei soliti profili di garanzia – da Amato a Gentiloni, fino a Prodi e Bersani – e la linea identitaria di Schlein, poco incline ai compromessi con i moderati e determinata nel voler portare il Pd più “a sinistra” senza snaturarne le origini (obiettivo alquanto irrealizzabile).

La massima sul Quirinale

In un Parlamento privo di un vero centro cerniera, l’arte della mediazione casiniana rischia di trovare meno margini che in passato. Ma proprio nel solco del suo maestro Arnaldo Forlani, la cui massima ricordava che “le situazioni non vanno mai forzate”, sceglie di defilarsi per lasciar decantare gli eventi. D’altronde, come afferma lo stesso Casini, se “al Quirinale non ci si candida, si viene eletti”. Resta da capire se la politica nostrana abbia ancora bisogno dell’ultimo democristiano o se la polarizzazione non ne abbia decretato il definitivo tramonto.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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