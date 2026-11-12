Contrariamente a quanto scritto da molti commentatori – costituzionalisti e no – che l’hanno salutata con favore, la recente sentenza della Corte costituzionale sul caso Bartolozzi (190/2026) non spiana affatto la strada al processo nei suoi confronti per i seguenti sintetici tre motivi.

1. Il c.d. Tribunale dei Ministri ha violato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato perché non ha spiegato le ragioni per cui non ha ritenuto che la Bartolozzi abbia agito in concorso con il Ministro della Giustizia Nordio, optando piuttosto per il connesso reato «non ministeriale» di falsa testimonianza. Di conseguenza, il Tribunale dei ministri deve ora indicare tali ragioni.

2. Tali ragioni dovranno essere comunicate alla Camera che – qualora prevedibilmente non le condivida – solleverà nuovamente conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale. Il punto, infatti, non è se l’autorizzazione a procedere si estenda ai reati connessi – il che la Corte ha escluso con solidi argomenti – ma se quello commesso dalla Bartolozzi è piuttosto un reato in concorso perché innestato nella medesima vicenda.

3. Dal conto suo la Bartolozzi potrebbe contestare nel corso del processo a proprio carico la violazione del suo diritto di difesa perché il fatto di essere stata sentita dal Tribunale dei ministri come persona informata sui fatti anziché come persona indagata per il medesimo reato, le ha impedito di: essere assistita da un legale; avvalersi della facoltà di non rispondere; non commettere il reato di aver reso false informazioni perché una persona coimputata nello stesso reato non può essere chiamata a testimoniare.

Infine, chi esulta ritenendo che il processo alla Bartolozzi potrebbe contribuire finalmente a far luce sulla vicenda Almasri, e quindi ad indagare per vie traverse sulle responsabilità di Nordio e Piantedosi, dimentica o sottovaluta che in questo modo verrebbe lesa la prerogativa costituzionale della Camera dei deputati che ha ritenuto, “con valutazione insindacabile” che la vicenda non merita ulteriori approfondimenti penali perché i ministri hanno agito “per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo» (art. 9.3 l. cost. 1/1989). Formula che esprime un giudizio politico e che per sua natura preclude dettagliate precisazioni. Non è, dunque, affatto un caso che la Corte costituzionale abbia prefigurato la possibilità, nel processo contro la Bartolozzi, che venga opposto il segreto di Stato. Insomma, la vicenda è tutt’altro che chiusa e probabilmente si risolverà in un ennesimo capitolo del rapporto conflittuale tra politica e magistratura.

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Salvatore Curreri