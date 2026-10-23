Mercoledì 21 ottobre la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha esaminato la richiesta con cui la Procura di Roma chiede, in forza dell’articolo 68 della Costituzione e dell’articolo 4 della legge 140 del 2003, di sequestrare la corrispondenza tra il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, che non è indagato, e l’imprenditore Antonio Spalletta. L’accusa è che Spalletta abbia corrotto il colonnello dell’Aeronautica Pier Francesco Coppola, che gli avrebbe passato informazioni riservate su una gara della Difesa in cambio della promozione a generale, arrivata nel febbraio 2024 grazie all’interessamento di «organi di vertice», cioè Mulè e l’allora Capo di Stato Maggiore Luca Goretti, che non risulta indagato. Di Mulè la Procura scrive che non vi sono indizi tali da imporne l’iscrizione, che nulla fa pensare conoscesse gli accordi illeciti e che l’intervento in favore di Coppola fu «reale o millantato». Reale o millantato, dunque; e nessuno lo ha chiesto a chi potrebbe dirlo.

La Corte costituzionale, nella sentenza 188 del 2010 (vicenda Valentino, in cui il Senato aveva negato alla stessa Procura di Roma i tabulati telefonici del senatore e la Corte diede ragione al Senato), ha scritto che l’autorità giudiziaria deve motivare in modo non implausibile le ragioni dell’atto, commisurandolo al «sacrificio minimo indispensabile» della funzione parlamentare, e ha fatto proprio il criterio del Senato secondo cui la richiesta può essere accolta solo se la necessità «emerge in modo palese e stringente», e chi la formula «deve dare conto di avere esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime»; «la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto», conclude, «può costituire legittimo fondamento per il diniego». Parole scritte sedici anni fa, e indirizzate allo stesso ufficio.

Applicato a questo caso, il principio porta a una conseguenza lineare. Se Mulè non è indagato, come la richiesta afferma, egli è, nel linguaggio del codice, una persona informata sui fatti, e la soluzione alternativa ragionevolmente ipotizzabile, anzi la prima che il codice conosce, è sentirlo con gli obblighi di verità che l’articolo 371-bis del codice penale impone a chiunque, parlamentare compreso. Nessuna norma esonera un deputato, l’unico riguardo che il codice conosce è quello dell’articolo 205, che consente ai presidenti delle Camere di essere sentiti nella propria sede, non certo di non esserlo. Lo stesso vale per Goretti, che pure non risulta indagato e che di quel fantomatico messaggio, noto soltanto per la lettura ad alta voce di Spalletta, è l’altro protagonista.

Peraltro, le chat con Mulè nel telefono di Spalletta cominciano nell’agosto 2024, sei mesi dopo la promozione di Coppola, e il messaggio di febbraio («Goretti è stato di parola»), letto ma mai visto, non vi si trova. Non è una questione di privilegi, e nemmeno di garantismo, ma di proporzionalità e gradualità nella ricerca delle prove. Mulè cosa sa di questa vicenda? Quale è stato il suo ruolo? Perché banalmente non gli viene chiesto se – come la Procura afferma in premessa – egli è senz’altro estraneo ai fatti? Si ascolti chi, da estraneo all’ipotizzata corruzione, si ritiene possa disporre di informazioni utili. Soltanto poi, se la testimonianza non dovesse chiudere il quadro, la Procura maturerebbe quella necessità che legittima l’adozione di un mezzo di ricerca della prova invasivo quale è il sequestro della corrispondenza di un parlamentare.

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Luca Fanfani