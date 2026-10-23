Finisce nel nulla di fatto il procedimento giudiziario sul caso “Shalabayeva“. A più di tredici anni dal rimpatrio in Kazakistan di Alma Shalabayeva e della figlia Alua, la Cassazione ha disposto ieri un appello ter per i cinque alti dirigenti della polizia che erano stati coinvolti. Per tutti, comunque, è già intervenuta la prescrizione per il sequestro di persona relativo alla madre; resta da definire la posizione legata alla bambina, che all’epoca aveva sei anni. Ma anche su questo fronte il rischio è che il tempo cancelli ogni possibilità di una sentenza definitiva in quanto nessuno degli imputati ha rinunciato alla prescrizione. La decisione della Cassazione ha distinto le posizioni dei cinque. Per Renato Cortese, all’epoca capo della Squadra mobile di Roma, e per Luca Armeni e Francesco Stampacchia, è stato disposto un nuovo giudizio sull’accusa relativa alla figlia. Per Maurizio Improta, allora responsabile dell’Ufficio immigrazione, e Vincenzo Tramma, il nuovo appello riguarderà invece soltanto le attenuanti generiche.

La vicenda risale alla notte tra il 28 e il 29 maggio 2013, quando la polizia fece irruzione in una villa a Casalpalocco, a Roma, alla ricerca di Mukhtar Ablyazov, dissidente kazako e marito di Alma. Gli agenti non trovarono lui, ma la moglie e la figlia. Alla donna venne contestato il possesso di un passaporto della Repubblica Centrafricana ritenuto falso. Il successivo 31 maggio madre e bambina vennero rimpatriate in Kazakistan con un volo organizzato in tempi rapidissimi, pare senza alcuna verifica del loro status e bypassando le procedure previste. L’operazione si trasformò subito in uno scandalo internazionale, mettendo nel mirino sia la gestione dell’espulsione sia le responsabilità dei vertici della polizia. Al Viminale c’era Angelino Alfano, ministro dell’Interno del governo guidato da Enrico Letta, mai indagato. Due mesi più tardi, a luglio, il provvedimento venne revocato, e Alma Shalabayeva e la figlia fecero ritorno in Italia. Nel 2014 alla donna venne anche riconosciuto l’asilo politico.

Ai cinque funzionari fu dunque contestato il sequestro di persona: secondo l’accusa, le loro condotte nell’esecuzione del rimpatrio avevano privato illegittimamente della libertà Alma Shalabayeva e la figlia. Il nodo del processo ha quindi riguardato la “consapevolezza” delle azioni commesse in quei giorni concitati. I processi ebbero una girandola di decisioni. Nel 2020 il Tribunale di Perugia condannò i cinque poliziotti. Nel giugno 2022 la Corte d’appello li assolse perché “il fatto non sussiste”. Nell’ottobre 2023 la Cassazione annullò le assoluzioni e dispose un nuovo processo a Firenze. Nel novembre 2025, nel giudizio bis, la Corte d’appello condannò nuovamente tutti e cinque a quattro anni di reclusione. Ieri, come detto, nuovo colpo di scena: il sequestro relativo ad Alma è stato dichiarato prescritto; per quello relativo alla figlia ci sarà bisogno di un nuovo processo.

Nel frattempo, le carriere dei cinque poliziotti sono proseguite senza intoppi, con Cortese promosso prefetto. Il nuovo appello dovrà attenersi alle indicazioni della Cassazione, che saranno chiarite nelle motivazioni della sentenza. Ma, come detto, non ci sarà tempo di celebrare i tre gradi di giudizio. Chiudendo il caso senza una sentenza definitiva.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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