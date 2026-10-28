Sono passati dieci giorni dalle devastazioni e dai saccheggi di Milano, con centinaia di fermati, di cui molti minorenni. Nei giorni successivi su Instagram e Telegram nasceva un «Movimento 17 ottobre» senza sede, partito né dirigenti, con migliaia di adesioni e un obiettivo dichiarato, far cadere il governo. Quattro giorni fa, il 24 ottobre, la Procura di Milano ha fermato Youssef Siher, trent’anni, ricercatore e giornalista, ritenuto il creatore dei canali, per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e per il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni. Ieri, davanti alla gip, Siher non ha risposto.

Il giovane non risulta coinvolto nelle devastazioni, il suo movimento nasce dopo, e la stessa Procura riconosce che nei suoi messaggi non ci sono riferimenti diretti ai saccheggi. L’accusa sostiene però che abbia offerto una struttura di coordinamento a chi voleva proseguire, e nei canali circolano inviti alla rivolta e istruzioni per eludere i controlli. Andrà stabilito quali messaggi siano suoi e se integrino i reati contestati. I suoi avvocati dicono che non ha fatto nulla, che ha esercitato libertà costituzionali. E sia chiaro che anche in questo caso il nostro garantismo non è in discussione: presunzione di innocenza, diritto alla difesa, nessuna scorciatoia sulle misure cautelari valgono per Siher come per chiunque. Ma il garantismo qui non c’entra. C’entra invece un’idea sbagliata e pericolosa che circola: quella per cui amministrare una rete che diffonde messaggi violenti significa non «fare» nulla, perché non si è lanciata una pietra. Come se tra la parola e il sasso non potesse esserci nesso. Come se l’istigazione, reato antico quanto il codice, si dissolva passando da un comizio a un gruppo Telegram.

Naturalmente quel nesso va dimostrato, non presunto. Ieri Tiziana Maiolo, su queste pagine, ha ricordato il 7 aprile e il rischio di tornare al «tipo d’autore», perseguito per ciò che è e pensa, e non per ciò che ha fatto. È un monito che condivido. Non basta amministrare un gruppo in cui qualcuno invoca la violenza per rispondere delle parole di tutti. Ma proprio per evitare quell’errore vanno guardate in faccia le novità del tempo che viviamo. Le distinzioni tra propaganda e istigazione, tra protesta e organizzazione della violenza, si fanno più difficili – è questo il punto vero – davanti a qualcosa che non assomiglia alle organizzazioni degli anni Settanta né ad altre che abbiamo conosciuto. Un tempo, per organizzare una rivolta, servivano un partito o un movimento, dirigenti, militanti, sedi. Oggi molte di quelle funzioni le svolge una piattaforma, che in pochi giorni raccoglie migliaia di persone, diffonde istruzioni, coordina gruppi mai incontratisi, su canali che attraversano le frontiere e si dissolvono.

Il Movimento 17 ottobre si presenta come parte di un’onda europea, guarda alla Francia, pubblica un vademecum ispirato alla rivolta egiziana del 2011. E le indagini verificano relazioni con altre reti, non sappiamo quanto reali e quanto imitazioni. Ma non serve una centrale della sovversione per cogliere la novità: i modelli di mobilitazione viaggiano da un Paese all’altro senza organizzazioni comuni. C’è chi apre il canale, chi scrive, chi rilancia, chi convoca, chi compie le violenze: sono ruoli che il diritto deve distinguere ma che in rete si confondono.

Non c’è problema di vuoto legislativo. Le norme sull’istigazione esistono e prevedono già il mezzo informatico; esistono quelle sul terrorismo, le indagini digitali, gli obblighi europei sulle piattaforme. Il problema però è che bisogna abbandonare una visione vecchia e arretrata secondo la quale l’online sarebbe un gioco. Non è affatto così: gli attacchi per via informatica sono ormai al centro di intense attività eversive internazionali, organizzate da reti criminali che mutano a velocità sconosciute, mentre le indagini rispettano giurisdizioni nazionali e tempi burocratici di cooperazione. E anche la prevenzione è cosa delicata, perché – ci rendiamo conto – intervenire presto rischia di punire opinioni, ma intervenire tardi lascia spazio alla violenza.

È qui che deve lavorare la politica. Non nella gara a istituire il reato più severo, ma aggiornando le capacità investigative, rendendo effettiva la cooperazione con le piattaforme, chiarendo le responsabilità senza estenderle a caso. In conclusione, se Siher è colpevole lo diranno i giudici. Ma il pericolo vero non è un trentenne a San Vittore, è ciò che accade mentre ci dividiamo su di lui: reti che in pochi giorni fanno ciò che prima richiedeva un movimento e dei capi, e che hanno già imparato a operare senza lasciare tracce. Tra la parola e il sasso c’è una distanza che la democrazia deve sempre misurare. Ma dobbiamo sapere che il sasso è già in volo, e delle nostre distinzioni se ne frega.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

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