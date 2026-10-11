Venerdì 11 settembre, a scuole appena riaperte, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi ha scritto una lettera aperta al ministro dell’Istruzione. “Caro Ministro Valditara, stop al programma Cecchettin nelle scuole: educazione al rispetto, non criminalizzazione del maschile”. Il protocollo tra ministero e Fondazione Giulia Cecchettin, per il consigliere del gruppo misto passato in primavera a Futuro Nazionale, è “un cavallo di Troia per introdurre nelle scuole un’impostazione ideologica sul tema del maschile”. La richiesta: “non procedere con la firma”. Il protocollo è stato firmato l’8 gennaio 2025.

Valdegamberi, veronese di Tregnago, viene dalla Dc, è passato per l’Udc e per la lista Zaia, ed è il primo consigliere regionale del partito di Roberto Vannacci. La sua tesi: “Rifiutiamo l’idea che un bambino debba essere educato a considerarsi potenzialmente colpevole semplicemente perché è nato maschio”. Vannacci ha condiviso la posizione, dicendosi contrario a “un’educazione femminista” per suo figlio.

La maggioranza regionale ha preso le distanze. Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega a Palazzo Ferro Fini: “Ci troviamo pienamente dalla parte della fondazione Cecchettin e del ministro Valditara”. Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, si è detto favorevole all’educazione al rispetto a scuola. Dal ministero, nessun commento.

La vicenda è poi scesa nei consigli comunali. A Legnago – grosso centro del veronese – cinque consiglieri di minoranza hanno proposto la cittadinanza onoraria a Gino Cecchettin, chiedendo all’aula di prendere le distanze dal consigliere regionale. La replica di Valdegamberi il 28 settembre: “Un atto simbolico non può essere utilizzato per riparare a opinioni politiche che continuo a sostenere”. E: “Io non cambio idea perché qualcuno protesta”. Nove giorni dopo, la giunta regionale ha tirato dritto, presentato in conferenza stampa il progetto per le superiori. Nel comunicato della Regione la polemica di settembre non non trova spazio, così come nelle dichiarazioni. La linea della maggioranza veneta è rimasta la stessa in entrambi i passaggi: sostegno al protocollo firmato dal ministro e, accanto, un’iniziativa propria della Regione. Chi conosce Valdegamberi è pronto a giurare che la polemica non finisce qui.

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Mario Alberto Marchi