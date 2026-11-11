Negli ultimi tempi, il fenomeno Roberto Vannacci sembra mostrare i primi segnali di rallentamento. Quella che fino a ieri appariva come un’ascesa spregiudicata e inarrestabile, alimentata da provocazioni, consenso e polemiche mediatiche, oggi sembra attraversare una fase di stasi, se non addirittura di ridimensionamento nei sondaggi. Il generale, protagonista di una corsa particolarmente intensa, sembrerebbe ora aver perso parte di quell’aura di invincibilità che ne aveva accompagnato l’affermazione.

In politica, le concomitanze temporali raramente sono prive di significato. E questo rallentamento coincide, non a caso, con l’ingresso di Sud chiama Nord, il movimento guidato da Cateno De Luca, nell’orbita del centrodestra. A una prima lettura, l’accostamento può apparire bizzarro: De Luca si avvicina alla coalizione di maggioranza e, contestualmente, il generale perde slancio. Eppure, andando oltre la superficie delle schermaglie, emerge una possibile correlazione politica tutt’altro che trascurabile. Per comprenderne le dinamiche, bisogna partire dalla genesi stessa del «vannaccismo». Il generale ha costruito il proprio successo su uno schema comunicativo rigido e collaudato: retorica muscolare, rottura sistematica del galateo istituzionale, sfida aperta ai tabù del dibattito pubblico e attacchi frontali ai leader, compresi quelli della propria area politica. Per mesi Vannacci ha beneficiato di una sorta di monopolio del politicamente scorretto, muovendosi in uno spazio nel quale nessuno, all’interno del centrodestra, poteva rispondergli utilizzando le sue stesse armi senza rischiare di compromettere il decoro istituzionale. A cominciare da Giorgia Meloni, inevitabilmente vincolata dalle responsabilità di governo.

Il risultato, sul piano politico e comunicativo, è piuttosto chiaro: De Luca finisce per svolgere una funzione di scudo nei confronti di Giorgia Meloni, assumendo su di sé il confronto diretto con il generale e contribuendo ad assorbirne la spinta mediatica. La sua effervescenza comunicativa e il suo approccio muscolare riducono l’effetto sorpresa del messaggio vannacciano, sottraendogli una parte di quello spazio di visibilità che ne aveva alimentato l’ascesa. Questa dinamica mette in luce anche una possibile fragilità del fenomeno Vannacci: la sua forte dipendenza dalla comunicazione e dalla capacità di occupare uno spazio mediatico riconoscibile. Quando incontra un avversario capace di utilizzare gli stessi registri, presidiare il medesimo spazio e contendergli la ribalta della provocazione, il generale rischia di perdere parte del proprio vantaggio competitivo e della capacità di ampliare il consenso.

Cateno De Luca si sta dunque rivelando, nei fatti, un vero e proprio «anti-Vannacci»: un anticorpo politico emerso nell’area del centrodestra per neutralizzare, o quantomeno contenere, la spinta del populismo d’assalto. Se questa barriera comunicativa e politica saprà reggere alla prova del tempo e delle prossime sfide elettorali, è ancora tutto da vedere. Ma la dinamica che si sta delineando suggerisce una chiave di lettura interessante: la «cura De Luca» potrebbe aver già prodotto un primo effetto, contribuendo a frenare la corsa del generale e a ridisegnare gli equilibri politici e comunicativi dell’intera coalizione.

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Salvo Di Bartolo