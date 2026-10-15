Il civismo dei sindaci cambia campo. Cateno De Luca annuncia l’accordo con Sindaci d’Italia, il movimento nato ad Assisi che raccoglie amministratori ed ex amministratori provenienti in larga parte dal centrosinistra. E lo fa guardando apertamente al centrodestra: «Vogliamo andare ben oltre il 3 per cento». La notizia politica arriva davanti a Montecitorio, dove De Luca mette il punto sulle trattative delle ultime settimane. «Dal 27 al 29 ottobre ci sarà a Roma la conferenza nazionale di Sud Chiama Nord. Stanotte, dopo una lunga seduta spiritica, abbiamo anche raggiunto l’accordo con il progetto “Sindaci d’Italia” e faranno parte di questa conferenza nazionale. Ci saranno presenze importanti di movimenti civici da tutta Italia».

De Luca e l’asse con i sindaci

La convention avrà anche un battesimo istituzionale di peso: «Terrà a battesimo questa convention il presidente del Senato La Russa e abbiamo buone possibilità, questo è l’auspicio, che possa partecipare anche la premier Meloni». Il passaggio decisivo è l’alleanza con il movimento dei sindaci. De Luca non parla più soltanto di una federazione territoriale, ma di una lista destinata a misurarsi nella partita nazionale. «Ci sarà una lista di Sud Chiama Nord insieme a questa progettualità che è molto interessante perché proviene in gran parte da sindaci del centrosinistra».

Sindaci d’Italia “prendono a pernacchie finto civismo Onorato”

È qui che il progetto cambia significato. De Luca punta a portare nel perimetro del centrodestra una parte di quel civismo amministrativo che, per storia e provenienza, ha spesso orbitato a sinistra. E usa parole durissime per prendere le distanze dal progetto di Alessandro Onorato: «Se andate a considerare anche i soci fondatori del movimento Sindaci d’Italia, vi rendete conto che c’è una reazione del territorio in un mondo del centrosinistra che prende a pernacchie il finto civismo di Onorato e si schiera attraverso questa progettualità col centrodestra». Quanto alla possibile lista con Maurizio Lupi, De Luca chiude: «Noi non siamo competitor di Lupi perché il nostro obiettivo è ben oltre il 3 per cento e ci sono tutte le condizioni per poterlo realizzare. Una lista insieme con Lupi? No». E ribadisce: «Non c’è nessun elemento che possa portare a ragionare in termini ovviamente di costruzione di lista con Lupi, ma per quel che mi riguarda non c’è mai stato». Il progetto, dunque, è autonomo. E il bersaglio è dichiarato: «Noi abbiamo una prospettiva importante di poter rappresentare nel centrodestra quella novità che va ben oltre il 3 per cento».

Mentre De Luca porta il civismo verso destra, il centro riformista continua a misurarsi sulla collocazione internazionale dell’Italia. Il senatore di Azione Marco Lombardo rivendica alla propria forza politica la battaglia sul cosiddetto scudo democratico contro le ingerenze straniere: «Oggi in Aula la presidente Meloni ha aperto per la prima volta allo scudo democratico contro le ingerenze straniere proposto da me e da Carlo Calenda da oltre due anni». Lombardo sottolinea il riconoscimento arrivato dalla premier: «La premier ha riconosciuto che Azione è stato il primo partito a portare avanti questa battaglia in difesa della democrazia liberale, tanto più strategica in vista del voto».

Calenda contro Renzi e Magi: “Trattati come pezze da piedi”

Il tema è quello della guerra ibrida, delle interferenze straniere e della manipolazione dell’informazione: «Non sono solo le reti energetiche e i trasporti ad essere sotto attacco informatico, ma i processi elettorali democratici minacciati dalla guerra ibrida e dalle manipolazioni delle informazioni con chatbot farm e sistemi di intelligenza artificiale». Calenda, intanto, sulla politica estera di Meloni usa parole nette. «Il discorso della Presidente del Consiglio sul conflitto in Ucraina è stato perfetto, chiaro e inequivocabile. Va riconosciuto. Molto ma molto meglio dei bofonchiamenti del campo largo da M5S a IV». È sul terreno della politica estera che si consuma anche l’ultima frattura nel campo riformista. Matteo Renzi ha fatto sapere che sarebbe disposto ad accettare le linee di politica estera di Giuseppe Conte, nel caso il leader M5S vincesse le primarie. E ha accompagnato questa disponibilità con un appello alla «generosità» e all’«altruismo», indicando nella mediazione e nel compromesso, con Elly Schlein come possibile garante, una strada per tenere insieme il Campo largo. Calenda non gliela lascia passare. Su X il leader di Azione attacca frontalmente Renzi e Riccardo Magi: «Ma non vi vergognate almeno un poco, Matteo Renzie e Riccardo Magi? Trattati come pezze da piedi dei 5S anche sul posizionamento internazionale dell’Italia. Almeno uscite dal gruppo dei liberali europei. Altro che kraken, il calamaro».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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