Si è chiusa ieri la terza e ultima giornata del Salone della Giustizia, l’appuntamento voluto e diretto da Francesco Arcieri, ormai diventato un punto di riferimento autorevole per il dibattito pubblico italiano. Una giornata conclusiva scandita da una sfilata di autorità istituzionali, parlamentari e ministri, tra cui Elisabetta Casellati, titolare delle Riforme, e Carlo Nordio, ministro della Giustizia.

Cateno De Luca: “Possiamo superare il 3%, c’è un grande lavoro da fare”

Tra i protagonisti anche Il Riformista, con Aldo Torchiaro che ha intervistato in un lungo faccia a faccia Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. Il movimento, che parte dall’1,5 per cento dei consensi, punta a consolidare la propria presenza e a rafforzarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle regionali siciliane. Per De Luca la data delle elezioni è certa: si voterà il 10 maggio. «Noi in questo momento partiamo con un 1,5 per cento che fondamentalmente è ciò che rappresenta Sud chiama Nord in Sicilia», ha dichiarato De Luca a margine della convention romana del partito. «È ovvio che c’è un grande lavoro da fare, ma i nostri orizzonti sono talmente ampi che ci sono le condizioni per superare il 3 per cento». L’obiettivo è costruire una strategia strutturata e una campagna elettorale solida, per ampliare il peso politico del movimento anche sul piano nazionale.

Pina Picierno: “L’Italia è ingabbiata in una logica bipopulista”

Al Salone è intervenuta anche Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e leader di Spazio Pubblico. «L’Italia è ingabbiata in una logica bipopulista», ha affermato, rilanciando, insieme a Carlo Calenda, l’obiettivo di una lista riformista capace di offrire un’alternativa ai cittadini. Picierno ha invocato una politica meno urlata, concreta e aperta al confronto, anche con gli avversari, nell’interesse nazionale. Francesco Arcieri affida al Riformista la soddisfazione per aver dato vita a uno degli appuntamenti più attesi nell’intersezione tra politica e giustizia. «Ho invitato Giorgia Meloni, quest’anno non è riuscita ad esserci ma confido che l’anno prossimo ci sarà».

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Eleonora Tiribocchi