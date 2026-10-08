Rebus crisi in Regione Sicilia: ne parliamo con Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina – ex sindaco di Messina – è deputato regionale siciliano. Si era candidato alla presidenza della regione siciliana nel 2022: solo contro tutti aveva preso 500mila voti, arrivando secondo alle spalle del centrodestra e davanti al centrosinistra. Ci affida un retroscena succoso.

De Luca, lei dice che è «saltato il banco» della politica siciliana. Che cosa è successo?

«Il banco è saltato nel momento in cui il presidente Schifani ha fatto circolare la voce che non avrebbe accettato l’incarico al CSM per dimettersi anticipatamente a fine gennaio. Io l’ho detto da sempre: questa legislatura sarebbe finita in anticipo. Quella che è circolata in queste ore è una velina che ha provocato una reazione immediata da parte di alcune forze politiche italiane».

Lei ha parlato anche di un comunicato di Nino Minardo preparato a più mani. Che cosa sa?

«Quello che mi è stato riferito è che il comunicato di Minardo sarebbe stato scritto a più mani: Mulè, Tajani, Minardo. A margine delle votazioni sulla legge elettorale, ieri sarebbe stato definito il comunicato per reagire alla notizia fatta circolare su Schifani».

C’è però una lettura diversa: Schifani non avrebbe rifiutato la candidatura al CSM, sarebbero venute meno le condizioni per candidarlo. È così?

«Esattamente: pare che non sia vero che Renato Schifani abbia rifiutato la candidatura al CSM. Sembra invece che negli ultimi tre o quattro giorni siano venute meno le condizioni per una sua candidatura. A questo punto è legittimo domandarsi se siano venute meno per ragioni politiche oppure per ragioni non politiche. Ma questo non spetta a me stabilirlo e, francamente, non mi interessa. A me interessa il fatto politico».

E qual è, secondo lei, il fatto politico?

«Il fatto politico è che già da due o tre mesi era stato stabilito, in termini definitivi, che non ci sarebbe stato lo Schifani bis e che la buona uscita politica del presidente Schifani sarebbe stata il CSM. Nel frattempo si è rotto qualche meccanismo e quindi quella strategia non può più essere messa in atto».

Perché dice che «il re sole è ora il re solo»?

«Perché nessun partito si è stracciato le vesti nell’inviare comunicati di sostegno a Schifani. Qualche mese fa, invece, c’era una gara a chi dovesse somministrare metadone politico per tenere in piedi questa situazione. Oggi quel sostegno politico sembra essersi improvvisamente dissolto».

Che cosa è accaduto nella notte a Palazzo d’Orléans?

«Stanotte c’è stata una lunga seduta spiritica a Palazzo d’Orléans. Schifani, dal suo punto di vista, aveva deciso di scegliere la via del “muoia Sansone con tutti i Filistei”. Il problema è che tra i Filistei ci sono una trentina di peones che, se Schifani oggi si dimettesse, non prenderebbero la pensione».

Solita questione. Quando matura il beneficio pensionistico?

«La pensione scatta dopo quattro anni, sei mesi e un giorno. E il primo giorno utile, se non ricordo male, è l’11 o il 13 aprile. Questo significa che una crisi immediata avrebbe conseguenze molto concrete per una parte dei deputati dell’Assemblea regionale».

E anche questo incide sulle scelte della politica…

«Io mi limito a registrare il fatto politico. Il tema accomuna, in qualche modo, il Parlamento siciliano e quello nazionale: ci sono tempi istituzionali, scadenze e convenienze politiche che finiscono inevitabilmente per intrecciarsi. E in questo caso il calendario parlamentare ha un peso enorme».

Che cosa sarebbe stato deciso nella notte?

«Quello che mi hanno riferito i miei informatori, ai quali attribuisco una relativa attendibilità, è che si sarebbe trovato un compromesso. Infatti Minardo ha chiesto un incontro a Roma tra Schifani e Tajani. Ma la sostanza è che Schifani sarebbe orientato verso una fase di chiusura della legislatura».

Che cosa vuol dire, concretamente?

«Significa che si potrebbe arrivare a una sorta di governo di emergenza, con probabili aggiustamenti anche nella giunta, per approvare la legge di stabilità e accompagnare la Regione alla conclusione della legislatura. Il punto fondamentale è la data, perché tutto dovrebbe essere organizzato in modo da consentire l’allineamento con le elezioni nazionali».

Lei ha in mente una data le prossime elezioni politiche?

«La data che è stata fissata per le elezioni nazionali è la seconda settimana di maggio. Lo dico assumendomi personalmente la responsabilità di questo retroscena, perché non sono autorizzato a riferirlo. Ma lo dico io stesso».

Perché il Quirinale dovrebbe fissare le elezioni politiche in quella data?

«Per concedere elezioni anticipate il Colle deve avere un motivo. L’unico motivo che avrebbe anche un senso, e quindi un buon senso istituzionale, è quello di accorpare le elezioni politiche con le elezioni amministrative. In questo modo si avrebbe una motivazione concreta per andare al voto anticipato».

Ma c’è un problema con lo Statuto siciliano, se Schifani si dimettesse a fine gennaio.

«Esattamente. Il nostro Statuto prevede che entro 90 giorni dalle dimissioni si debba votare. Facciamo i conti: se Schifani si dimette a fine gennaio, abbiamo febbraio, marzo e aprile. Non è possibile arrivare alla seconda settimana di maggio. Per questo bisogna somministrare altro metadone politico a Schifani, farlo andare avanti qualche settimana».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro