De Luca è un “nomen” che ha fatto irruzione nell’immaginario e nella “politique politicienne” della destra italiana. Il primo è Salvatore De Luca, capo della procura di Caltanissetta. Dobbiamo a lui, insieme al collega gip Santi Bologna e alla dura cervice di Chiara Colosimo, se abbiamo un pezzo di verità in più sul delitto Borsellino. Ora sappiamo che il dossier Mafia e Appalti è una concausa della strage di via D’Amelio. E conosciamo traffici e affari tra colletti bianchi giudiziari e imprese mafiose coperti per anni da false verità come la pista nera: “vale zero tagliato”, ha detto il procuratore, magistrato libero e integerrimo, che ha svelato depistaggi e depistatori di appartenenza progressista sulla fine di Paolo, eroe venerato del pantheon della destra.

Poi c’è don Vincenzo, 77 anni, a lungo governatore campano e ora tornato a fare il “sindaco-sceriffo” nella sua Salerno. È lui il più destro dei sinistri, il più “legge e ordine” del campo largo dove però conta poco o nulla, avendo abdicato in favore del figlio, a cui ha procurato la guida dei dem campani. È un cripto-destro Vincenzo De Luca; è suo l’apprezzamento massimo mai uscito dalla “rive gauche” nei confronti della presidente del Consiglio: “la Meloni è un leader politico intelligente, ha molto mestiere, ha una caratteristica che non hanno gli altri esponenti politici, ha un’empatia con i cittadini normali, parla chiaro, si fa capire”; e anche il giudizio più impietoso nei confronti dei nuovi capi della sinistra: “Se lei ascolta un dibattito televisivo, dopo un minuto deve cambiare canale perché sono insopportabili”.

Detto da un adorato maestro di comunicazione come lui. Fossi al posto della premier… Last but non least, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, sindaco di Taormina e prima di Messina, dove ha lasciato il luogo-tenente Federico Basile, miracolosamente asceso in un anno dal 73^ al 5^ posto nella classifica dei sindaci del Sole 24 ore e ancor prima di Fiumedinisi, luogo di esilio e di amore della poetessa Saffo da Lesbo col bellissimo Faone e di S. Teresa di Riva, capitale di danni fatti dal ciclone Harry e non solo: ora il terzo De Luca ha fatto irruzione sulla “rive droite”, con l’esaltante promessa di portare una vagonata di voti, tanti quanti ne servono al centrodestra per neutralizzare il pericolo costituito dal generale Vannacci che Cateno sbertuccia come “disertore”. Abile, spregiudicato, funambolico, Cateno è un personaggio che si è alimentato fino ad oggi di un sistema organizzato del consenso, oltre la destra e la sinistra: dopo le pietre scagliate contro l’establishment dei due poli, con codici linguistici crassi e distruttivi ma politicamente mirati, il capo di Scn ha raccolto negli anni carovane di contestatori e di aderenti alle sue società miste di massa. Ora che ha scelto un campo, in mezzo ai mal di pancia territoriali del centrodestra, riuscirà il tribuno siculo a portarvi tutti i suoi, anche quelli di cultura progressista, antifascista, anti-meloniana? Mutare gli anti-Giorgia in meloniani attivi, fare il Re Mida che trasforma gli umori “contras” in voti pro destra per avere in cambio il governatorato di Sicilia, è operazione impossibile per tanti; per tutti quelli che non sanno di cosa Cateno è capace.

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Carmelo Briguglio