Mentre il dibattito politico si infiamma e si divide – in pieno costume italico – sulle nuove norme contenute all’interno del decreto sicurezza, che mai come questa volta rispecchia in pieno i due presupposti costituzionali di necessità e urgenza, con i militari dell’Esercito privati in extremis dell’attribuzione delle funzioni tanto di polizia giudiziaria quanto di pubblica sicurezza, è evidente che l’applicazione di dettami ideologici e buonisti non è solo folle, ma totalmente illogica.

Quello che è successo a Milano rientra all’interno di quell’alveo di eventi che si possono giudicare come straordinari e, per tali ragioni, richiede l’applicazione di strumenti altrettanto straordinari e innovativi. Non solo: è richiesto un esame accurato sui limiti e sui freni posti in materia di ordine pubblico al solo scopo di non alterare quella parte del nostro Paese estremamente sensibile e spesso connivente con gli ambienti violenti e ostili. Limiti che hanno portato all’utilizzo della mano leggera – per non dire leggerissima – e che, all’emergere di questi nuovi fenomeni criminali, non è più sostenibile. Occorre agire con risolutezza e mettere in campo tutti gli strumenti necessari che consentano alle nostre Forze dell’ordine di agire con efficacia, che è quello che chiede la maggioranza silenziosa degli italiani, stanca di assistere a continue violenze e abusi da parte di gruppi sia politici sia radicali che meramente criminali.

Ma i fatti di Milano vanno ben oltre ogni limite finora raggiunto, e hanno rappresentato un campanello d’allarme da non lasciare risuonare inascoltato. Questo richiede anche di intervenire con mezzi più efficaci e ampiamente utilizzati in altri Paesi. È arrivato il momento di impiegare la cavalleria – come nel Regno Unito, in Canada, Australia, Belgio, Paesi Bassi, Brasile e Stati Uniti (tutte democrazie) – nelle sue naturali mansioni di ordine pubblico, riconosciuto universalmente come il più efficace strumento tattico e dissuasivo. Noi vantiamo eccellenze come il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e i reparti ippomontati delle Squadre a cavallo della Polizia di Stato: utilizziamoli, soprattutto se parliamo di unità già in possesso dell’addestramento necessario. Lo stesso vale per le dotazioni: dagli sfollagente modello “tonfa”, più efficaci e più sicuri per gli operatori, ai proiettili di gomma o al peperoncino; strumenti non letali ma utili per disperdere i facinorosi e alleggerirne il carico violento. Gli idranti non bastano più.

Sul tema dei militari dell’Esercito privi delle funzioni di pubblica sicurezza, la scelta di escluderli lascia notevoli perplessità, e la soluzione di sostituire la Folgore con i Carabinieri paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania” non dovrebbe essere esclusa aprioristicamente, potendo rappresentare un’integrazione migliorativa e rispondente alle esigenze operative. Quote che possono essere integrate con unità prelevate in via straordinaria dagli Squadroni Carabinieri Eliportati Cacciatori, militari già in possesso delle qualifiche e dotati degli strumenti e della formazione necessari per il contesto urbano, ma con una mentalità e una percezione di tipo militare.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro