Il 25 dicembre 2024 la petroliera Eagle S trascinò l’ancora nel Golfo di Finlandia, danneggiando un interconnettore elettrico e quattro cavi per le telecomunicazioni. La vicenda, arrivata davanti ai giudici di Helsinki, mostra quanto sia complesso attribuire le responsabilità. È uno dei casi raccontati da Elisabeth Braw in “The Undersea War”, volume presentato all’Associazione della Stampa Estera di Roma durante un incontro organizzato da Formiche e Airpress, con la moderazione di Flavia Giacobbe.

Per l’Italia, proteggere i fondali significa anche sviluppare nuove capacità industriali. Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, intervenuto nelle conclusioni, ha insistito sull’accesso ai capitali per le imprese più piccole e sul ruolo dell’iniziativa privata. Tra le prospettive indicate, droni capaci di sorvegliare le infrastrutture e data center sottomarini, raffreddati naturalmente dall’acqua. Per proteggere i fondali bisogna prima conoscerli. Lo ha ricordato in apertura l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo di Stato maggiore della Marina militare. La profondità non offre più la sicurezza di un tempo e riconoscere le anomalie serve a distinguere incidenti e atti ostili. Fondali sicuri, il coordinamento con la Nato e il Polo nazionale della dimensione subacquea sono parte della risposta italiana. La condivisione delle informazioni è già una forma di deterrenza.

È lo stesso cambiamento ricostruito nel libro da Elisabeth Braw. Per oltre un secolo i cavi sono rimasti relativamente protetti dalla difficoltà di raggiungerli. Ora vi operano mezzi autonomi e flotte militari, mentre crescono gli interessi per l’estrazione mineraria. La competizione si estende a chi costruisce i collegamenti e ne autorizza la posa, dalle rivalità tra Stati Uniti e Cina alle controversie nel Mediterraneo orientale. In questo scenario, ha spiegato l’autrice, individuare un danno non basta a stabilire se sia stato un incidente o un sabotaggio.

Neppure identificare la nave coinvolta garantisce una condanna. I cavi attraversano acque soggette a regimi giuridici diversi, dove cambiano i poteri degli Stati costieri. Il caso Eagle S, richiamato da Francesco Paolo Bello di Deloitte Legal, mostra proprio i limiti della giurisdizione nelle zone economiche esclusive. Da qui la necessità di una tutela specifica delle infrastrutture critiche e di maggiori obblighi per gli Stati di bandiera, senza trascurare il conflitto tra l’urgenza delle riparazioni e la raccolta delle prove.

La sorveglianza, intanto, ha bisogno di tecnologie capaci di funzionare insieme e fornire informazioni a chi deve intervenire. Nell’approccio industriale delineato da Gabriele Maria Cafaro di Fincantieri, robotica, Intelligenza Artificiale e servizi di ispezione devono integrarsi in soluzioni operative. Anche l’acquisizione di Next Geosolutions risponde all’esigenza di conoscere meglio fondali ancora poco esplorati. I cavi stessi possono offrire una parte delle informazioni necessarie. Sensori impiegati per la manutenzione rilevano anomalie, dalle variazioni di temperatura alla presenza di oggetti esterni. Un guasto può ormai essere localizzato in tempo reale con precisione di un metro, come ha spiegato Roberto Candela di Prysmian. La tecnologia produce informazioni sempre più precise, ma senza procedure per condividerle e utilizzarle operativamente rischiano di restare inutilizzate.

Marco De Robertis

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