Una mail che annunciava la presenza di un allarme bomba è arrivata in diverse scuole italiane e, come da prassi, ha costretto i dirigenti scolastici a far evacuare gli studenti in attesa dei controlli delle forze dell’ordine che, come prevedibile, hanno dato esito negativo. Da Chieti a Verona, passando per Padova, Lucca, Arezzo e Reggio Emilia, sono numerose le scuole cittadine raggiunte da un finto allarme bomba nella mattinata di lunedì 19 ottobre. Alcune mail pare che siano arrivate in arabo e nel breve testo veniva spiegato che “abbiamo messo una bomba nell’edificio, Allah è grande”.

Nello specifico sono almeno otto le scuole di Chieti raggiunte da un’allarme simile. Dalle verifiche effettuate non è emerso nulla e “non si riscontra alcuna situazione di rischio effettivo”. In una nota del Comune abruzzese viene precisato che “l’Istituto Comprensivo 4 è stato destinatario, al pari di numerose altre scuole sul territorio nazionale, di una e-mail dal contenuto allarmistico ma di non verosimile attendibilità; che le forze dell’ordine e le autorità preposte sono tempestivamente intervenute per effettuare tutte le verifiche e i controlli del caso nei plessi facenti parte del Comprensivo, adottando i protocolli di sicurezza del caso e che al momento non si riscontra alcuna situazione di rischio effettivo. La situazione rimane sotto costante e vigilato controllo”, assicurano dagli uffici comunali”.

Anche a Verona è stata disposta l’evacuazione degli studenti di due comuni della provincia, Castel d’Azzano e Bosco Chiesanuova. In totale sarebbero ben 27 i plessi interessati, dalla scuola dell’Infanzia alle primarie di secondo grado. Numerosi i disagi per insegnanti e genitori, costretti ad andare a riprendere i figli in attesa dei controlli di routine. Sempre in Veneto, a Padova stesso copione: lo rende noto la Questura del capoluogo, precisando che il fenomeno si è ripetuto anche a livello nazionale. Le scuole interessate nel Padovano sono state la Rodari nel capoluogo, l’istituto Newton di Camposampiero e la scuola Vivaldi a Montegrotto Terme.

Ci spostiamo in Toscana dove ad Arezzo sono ben 600 studenti, professori e personale scolastico costretti a lasciare aule e uffici dopo l’arrivo della mail. L’allarme è scattato poco prima delle 11 nella scuola secondaria di primo grado Vasari. Anche nel comune di Lucca sono stati evacuati 11 edifici scolastici dopo l’arrivo della mail. Nel mirino l’istituto comprensivo Lucca 7 che conte 11 plessi, tutti evacuati in via precauzionale. Infine l’allarme è arrivato anche in una scuola dell’Infanzia di Reggio Emilia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo