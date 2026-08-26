Il giornalista Cano Unai spiega come a Ceuta la situazione in realtà non sia sotto controllo, tra violenze e aggressioni sessuali da parte dei marocchini.

Qual è la situazione attuale a Ceuta? È vero che sono stati segnalati stupri anche su bambine?

«Ceuta è in totale collasso a tutti i livelli. Si registrano focolai di scabbia, furti in casa, rapine e aggressioni sessuali. Attualmente, alla popolazione di Ceuta sono state imposte tessere annonarie per l’acquisto di pane e acqua, poiché molti supermercati donano cibo alle ONG che forniscono assistenza agli immigrati clandestini che hanno preso d’assalto il confine spagnolo. Sì, è vero, tra gli aggressori ci sono criminali che hanno violentato almeno 19 donne, la maggior parte delle quali minorenni, di origine marocchina, che hanno scavalcato la recinzione, ma tra le vittime ci sono anche donne spagnole. Attualmente, a Ceuta si registra una media di un’aggressione sessuale al giorno.

Secondo fonti di polizia, alcune di queste giovani donne marocchine vengono costrette alla prostituzione in cambio di cibo. Ceuta è una città praticamente militarizzata a causa della mancanza di controllo e del rischio di estrema violenza».

Quanti marocchini sono stati effettivamente rimpatriati?

«La realtà è che nessun marocchino è stato espulso dal governo spagnolo, proprio perché la nostra ultima sentenza della Corte Suprema in materia stabilisce che il rimpatrio di chiunque entri illegalmente nel Paese via mare è illegale. Questa sentenza è stata interpretata come un fattore di attrazione che ha incoraggiato l’invasione di Ceuta, come giustificato dal governo marocchino. Si stima che l’invasione abbia coinvolto circa 80.000 persone e che almeno 10.000 siano ancora presenti nella città autonoma.

Pertanto, i marocchini che se ne sono andati lo hanno fatto di propria volontà, molti di loro dopo aver visto infrangersi le proprie speranze. Non c’è lavoro né cibo per loro».

Cosa si cela dietro questa invasione? La Jihad islamica? La vendetta del Marocco?

«Dietro l’invasione ci sono il regime marocchino e le politiche migratorie di Pedro Sánchez, che hanno trasformato la Spagna nel principale punto di ingresso per l’immigrazione clandestina in Europa. Per quanto riguarda Mohammed VI, ogni volta che la Spagna ha compiuto una mossa geopolitica contraria ai suoi interessi, ha reagito inviando un gran numero di immigrati clandestini. Questa volta, Sánchez ha incontrato in Algeria il presidente Abdelmadjid Tebboune dieci giorni prima per promuovere una nuova fase nelle relazioni bilaterali. Inoltre, c’è il caso dello scandalo del software spia Pegasus, in cui i servizi segreti marocchini hanno hackerato i telefoni di Pedro Sánchez e di altri membri del governo spagnolo. Per questo motivo, alcuni sostengono che Sánchez sia “compiacente” nei confronti degli interessi del Marocco, poiché quest’ultimo potrebbe reagire divulgando queste informazioni segrete, che smaschererebbero la corruzione del governo e del Partito Socialista Europeo (PSOE). Il problema, e ciò che molti ignorano, è che esistono numerosi legami storici tra il PSOE e il Marocco. Il leader della loro ala giovanile è marocchino, e l’ex presidente Zapatero e diversi ministri come José Bono hanno compiuto numerosi viaggi in Marocco, dichiarando il Sahara Occidentale territorio marocchino. Infatti, quest’ultimo ministro è stato denunciato venerdì scorso perché è emerso che viveva gratuitamente presso l’ambasciata a Tangeri mentre ristrutturava la sua villa in Marocco».

Cosa non è stato detto apertamente sulla crisi di Ceuta?

«Ceuta è il confine più meridionale dell’Europa con il continente africano. L’attacco subito ha conseguenze inimmaginabili per il futuro. La presenza geopolitica dell’UE è a rischio se la Spagna perde entrambe le città».

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Annalina Grasso