L’attesa volge al termine e Napoli dopo aver accolto ieri la Nazionale azzurra è pronta a stringersi attorno agli azzurri in Piazza del Plebiscito, dove l’arena da 6.000 posti cui manca pochissimo al sold out, ospiterà domani 10 settembre alle ore 21.05, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la gara inaugurale tra Italia e Svezia. Il match sarà trasmesso in Italia su Rai2, Sky Sport Arena, Dazn e in streaming su Now, eurovolley.tv e rainews.it.

Il lavoro in casa azzurra prosegue spedito verso l’appuntamento clou della stagione: i Campionati Europei. Giannelli e compagni questa sera dalle ore 19.30 alle 21 sosterranno il secondo allenamento presso l’Arena del Plebiscito. A seguire, invece, si allenerà la Nazionale Svedese. In attesa della gara inaugurale, questa mattina il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e il capitano azzurro Simone Giannelli hanno preso parte insieme al presidente federale Giuseppe Manfredi alla conferenza stampa svoltasi presso Palazzo San Giacomo.

Questa sarà la 33ª partecipazione dell’Italia maschile ai Campionati Europei, più di qualsiasi altra nazionale (1948 e dal 1951 al 2026). L’Italia è inoltre l’unica squadra ad aver partecipato a tutte le edizioni dal 1951. Gli azzurri (7 ori, 5 argenti, 3 bronzi) hanno conquistato sette medaglie d’oro e 15 medaglie complessive all’EuroVolley. Soltanto la Russia (inclusa l’Unione Sovietica) ha vinto più medaglie d’oro e più medaglie complessive (22 di cui 14 ori, 3 argenti, 5 bronzi).

L’Italia sarà co-organizzatrice del CEV Enel EuroVolley 2026 per la sesta volta, dopo le edizioni del 1948 (prima edizione), 1971, 2005, 2015 e 2023. La Nazionale tricolore non ha mai disputato in precedenza una partita dei Campionati Europei a Napoli, né a Modena, sede della fase a gironi, né a Milano, sede delle semifinali e della finale del 2026. A Torino, invece, dove nel 2026 si giocheranno ottavi e quarti di finale, gli azzurri vantano un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte nelle gare di EuroVolley. Italia e Svezia si sono affrontate per l’ultima volta all’EuroVolley nel 1993, quando l’Italia ha vinto 3-0 contro la Svezia nella fase a gironi. In totale le due nazionali si sono affrontate 26 volte e l’Italia si è imposta in 20 occasioni.

I roster delle due nazionali

ITALIA

Palleggiatori: 6.Simone Giannelli, 8.Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: 12.Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5.Alessandro Michieletto, 9.Francesco Sani, 17.Luca Porro.

Centrali: 14.Gianluca Galassi, 18.Giovanni Sanguinetti, 20.Pardo Mati.

Opposti: 11.Kamil Rychlicki, 16.Yuri Romanò.

Liberi: 7. Fabio Balaso, 4.Gabriele Laurenzano.

All. Ferdinando De Giorgi

SVEZIA

Palleggiatori: 8.Alfred Brink, 18.Oskar von Sydow.

Schiacciatori: 2. Leijon, 4. Alguin, 10. Ekstrand.

Centrali: 6. Ekman, 7. Berkefelt, 11.Johansson, 17.Eriksson.

Opposti: 9.Gruvaeus, 13. Enlund, 14. Link.

Liberi: 3.Andersson, 15. Fransson.

All. Gido Vermeulen

Il calendario della prima fase in Italia (Pool A)

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli) Ore 21.05: Italia-Svezia 11 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Repubblica Ceca-Grecia Ore 21: Slovacchia-Slovenia 12 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Svezia-Repubblica Ceca Ore 21.05: Italia-Grecia

13 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovenia-Svezia Ore 21.05: Italia-Slovacchia

14 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Repubblica Ceca Ore 21.05: Slovenia-Grecia

15 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Grecia-Svezia Ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

16 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Svezia-Slovacchia Ore 21: Repubblica Ceca-Slovenia

17 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Grecia Ore 21.05: Italia-Slovenia

Davide Nunziante Nato a Napoli il 20 novembre 1978 ama seguire tutti gli sport (e a volte prova a praticarli...). Laureato in Scienze Politiche all'Università Federico II di Napoli, giornalista professionista, nel 2018 da direttore di VocediNapoli.it ha ricevuto il Premio Carlo Nazzaro per la sezione giornalismo web.

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Davide Nunziante