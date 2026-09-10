Rullo di tamburi. La Roma sta per fare il suo debutto in Champions League dopo sette anni dall’ultima volta. E lo farà al Sukru Saracoglu di Istanbul, contro il Fenerbahçe, anch’esso di ritorno nella massima competizione europea dopo anni di digiuno. Primo scoglio in vista dunque per la squadra di Gasperini, che dall’urna di Monaco ha pescato un percorso a di poco proibitivo. Un ritorno da campioni, è il caso di dire, quello dei giallorossi nell’Europa dei grandi, con squadre del calibro di Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester United sul proprio cammino. Ma Gasp lo ha detto in conferenza, la Roma non deve e non avrà paura di nessuno, con l’unico obiettivo che sarà quello di onorare ogni partita e giocarle per vincere. Oggi il percorso dei giallorossi riprenderà dalla Turchia, dunque ecco le probabili formazioni e dove seguire la partita.

Probabili formazioni

Per la sfida di oggi, che sarà in programma per le 18:45 (ora italiana), Gian Piero Gasperini deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Nulla da questionare sulla difesa, che sarà composta dal solito Svilar a protezione dei pali, con davanti a lui il terzetto Mancini-Ndicka-Hermoso. A sinistra anche Wesley è intoccabile, mentre a destra dovrebbe iniziare fuori Lulli per favorire l’esperienza europea di Molina, che quindi è pronto per il suo esordio dall’inizio con la maglia della Roma. A centrocampo nessuno sembra in grado di scalzare la coppia Cristante-Koné, mentre sulla trequarti più Soulé e Dybala di Mora al momento. Davanti nessun dubbio. Malen e basta.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Molina/Lulli; Soulé/Mora, Dybala/Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini

Dove vedere la partita

La partita tra Fenerbahçe e Roma sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport Calcio. Come alternativa si potrà seguire su NOW, on in streaming sull’app di Sky Go.

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Riccardo Tombolini