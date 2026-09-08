Ci siamo. Questa sera inizia la Champions League 2026-2027. Alle 18:45 andranno in scena le prime partite della giornata, con l’esordio dell’Inter al Bernabeu contro il Real Madrid in programma alle 21:00. Questo primo turno di Champions sarà spalmato tra oggi, martedì 8 settembre, fino a giovedì 10 settembre, giorno in cui toccherà alla Roma impegnata a Istanbul contro il Fenerbahçe e al Como in casa contro il Lipsia.

Tra Sky, Prime Video, e Tv8, ecco dunque dove vedere tutte le italiane in questa prima giornata europea.

Real Madrid-Inter

Questa sera, alle ore 21:00, l’Inter di Chivu farà il suo esordio in Champions League contro il Real Madrid di Mourinho. Una sfida dal sapore nostalgico per i nerazzurri, che si incroceranno proprio con l’allenatore che ha fatto le loro fortune nel 2010, anno del famoso triplete. Tra i giocatori di quell’Inter, c’era proprio l’attuale allenatore rumeno. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Sport 4K e in streaming su SkyGo e NOW.

Napoli-Arsenal

Domani, mercoledì 9 settembre, sarà invece il turno del Napoli, che alle 21:00 ospiterà al Maradona l’Arsenal vice campione d’Europa. La squadra di Allegri vuole rifarsi in Champions dopo la brutta eliminazione dell’anno scorso con Conte ai gironi, ma davanti avranno subito un avversario a dir poco proibitivo, dato che si tratta della finalista della scorsa edizione. La partita sarà visibile esclusivamente in streaming su Prime Video.

Fenerbahçe-Roma

“E quindi uscimmo a riveder le stelle“. Dopo sette anni dall’ultima volta la Roma torna in Champions League e farà il suo esordio su un campo ostico come quello del Sukru Saracoglu, arena del Fenerbahçe di ritorno nella massima competizione anch’esso dopo 7 anni. La partita andrà in scena giovedì 10 settembre alle 18:45, e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport, e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Como-Lipsia

Tutto pronto per l’esordio storico del Como in Champions League. Una squadra che cinque anni fa giocava in Serie C farà il suo ingresso nella competizione più prestigiosa d’Europa, e lo farà in casa, ospitando il Lipsia giovedì 10 settembre alle 21:00. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport, e in streaming su SkyGo e NOW.

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Riccardo Tombolini