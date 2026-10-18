Le primarie, da strumento di partecipazione democratica, rischiano di trasformarsi in una resa dei conti tra gruppi dirigenti. È l’analisi di Stefano Esposito, ex senatore del Partito democratico, torinese, che vede nella sfida tra Elly Schlein e Giuseppe Conte il sintomo di una difficoltà più profonda: l’incapacità del centrosinistra di definire prima una piattaforma politica condivisa.

«Le primarie sono uno strumento neutro, ovviamente dipende come vengono gestite e a quale scopo vengono fatte», premette Esposito. Ma dopo le prime esperienze positive, osserva, «si sono trasformate in uno strumento per risolvere questioni di equilibri interni e in un modo per coprire le differenze programmatiche, spesso inconciliabili, all’interno di coalizioni costruite con la logica della somma algebrica per sconfiggere la coalizione avversa; piuttosto che costruite, come dovrebbe essere, su una piattaforma programmatica e valoriale condivisa». Il problema, dunque, non è scegliere un leader, ma capire che cosa debba rappresentare. Senza un accordo preliminare sui contenuti, la competizione rischia di aggravare le divisioni anziché risolverle. Esposito è contrario anche al voto online: «Ritengo il voto online uno strumento pericoloso e sostanzialmente incontrollabile. D’altra parte è lo strumento di voto utilizzato, in via esclusiva, dal M5S e basta questo per evitarlo».

La questione decisiva resta però politica. «Senza un perimetro politico e valoriale condiviso le primarie diventano un regolamento di conti tra leader e squadre contrapposte», sottolinea l’ex senatore. Il Pd aveva immaginato anche primarie su temi programmatici, mai realizzate. Oggi, invece, quelle di coalizione servirebbero a «soddisfare la necessità di legittimazione di leader politici che non hanno la capacità di condividere, preventivamente, punti programmatici». La sfida tra Schlein e Conte rischia così di diventare una partita senza ritorno. «Ho l’impressione che chiunque dovesse vincere la sfida produrrà un effetto non positivo e non so quanto gestibile nella squadra perdente», spiega Esposito. Entrambi, aggiunge, «si giocano in queste primarie il tutto per tutto e questo non è il viatico migliore per il dopo». Con «tanti saluti alla favola del testardamente unitari».

Nel frattempo, Matteo Renzi punta a valorizzare il proprio peso nella coalizione. «La sua partita è rendere visibile e indispensabile il suo 2,5% di cui è accreditato nei sondaggi», osserva Esposito, che riconosce all’ex premier una notevole capacità tattica. «Credo che il suo posizionamento, alla fine, avrà successo». Ma avverte: «La tattica potrebbe funzionare, ma la politica è altra cosa». Renzi, secondo l’ex senatore, avrebbe sacrificato molte battaglie riformiste senza riuscire a incidere sul programma del campo largo.

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Eleonora Tiribocchi