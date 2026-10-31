È proprio il mondo al contrario, se quando più servirebbe un leader di partito, scompare. La comunicazione politica diventa elettorale: «Si voterà il dieci maggio», giura Cateno De Luca, dopo aver ospitato Giorgia Meloni alla sua convention. Mancherebbero dunque poco più di duecento giorni al voto. 220. Come il voltaggio della corrente che dà energia. E forse proprio di una scossa avrebbe bisogno il generale Vannacci che deve aver indossato, dopo la mimetica per mimetizzarsi meglio, anche la tuta invisibile. Perché nessuno l’ha visto più. Ma neanche sentito. E non è opera di una congiura del silenzio: non è solo che le televisioni lo invitano molto meno. È che autori e conduttori tv non trovano neanche più un motivo per invitarlo.

Il generale ha “bucato” tutti gli ultimi appuntamenti, tutte le ultime opportunità che la cronaca gli ha messo, anche generosamente, a disposizione. Gli agricoltori protestano, marciano con i trattori, brandiscono i forconi? Lui, piuttosto che cavalcarli con la facilità che la demagogia consente ai populisti, se ne è tenuto alla larga. Milano è messa a ferro e fuoco da manifestazioni violente, il 17 ottobre? Sulle prime il Generale accenna a un “li andremo a prendere casa per casa”, poi quando la Gip rilascia Youssef Siher, Vannacci si schiera con lui. Minimizza. Dice che Futuro Nazionale sta con i magistrati, anche quando rimettono in libertà, tra mille polemiche, l’ideatore delle pagine sul Movimento 17 ottobre. Dalle manifestazioni pacifiste, Vannacci è bandito. Da quelle della destra per la sicurezza urbana, si autoesclude. Si parla di manovra? Vannacci scompare. Proposte progettuali, modifiche alla legge di bilancio? Non ne fa.

E non va meglio neppure davanti all’esigenza di commentare il drammatico incidente che ha coinvolto l’elicottero militare italiano in Bosnia. Neanche su quel terreno, lui che è un ex ufficiale dei paracadutisti, ritrova la parola. Il suo ufficio stampa si limita a telegrafare: “Condoglianze alle famiglie dei militari caduti”. Ma insomma, Vannacci si è spento? Si è asciugato? Dopo aver ripetuto tre slogan vuoti sembra essersi ritirato in buon ordine. È diventato evanescente. Ogni volta che noi nei giornali ci saremmo aspettati da Vannacci anche solo una minima analisi, una lettura laterale, uno story angle originale, siamo stati delusi. Ci ha lasciati a bocca asciutta proprio alla vigilia della campagna elettorale di cui doveva essere la grande novità. E infatti nei sondaggi si è arenato, non solo ha smesso di crescere ma ha già iniziato, piano piano, la discesa.

L’effetto-novità è bruciato. La profondità manca. Il carisma non c’è mai stato. La classe dirigente raccogliticcia che ha messo insieme sui territori – fatta di scarti, quando non di scorie – si è rivelata un boomerang esiziale. E se la sua forza doveva essere la compattezza, rivalità e litigi interni ne hanno già minato la credibilità. Monocorde, ripetitivo, grigio: Vannacci si dimostra l’opposto esatto del candidato vincente, dell’alternativa credibile. E finisce per ricadere su se stesso a poca gittata dal lancio, come un missile di Mosca fallato. Ce l’aveva con il mondo al contrario, si è rivelato il contrario di quello che al mondo serve.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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