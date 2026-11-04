«La sicurezza dell’Europa passa anche dagli scaffali dei supermercati». Pietro Paganini, presidente e fondatore di Competere.eu – Policies for Sustainable Development, think tank specializzato nelle politiche europee dell’agroalimentare, osserva l’accaduto dalla prospettiva geopolitica. «La filiera agroalimentare non è soltanto un settore produttivo, ma un’infrastruttura strategica da cui dipendono l’approvvigionamento di beni essenziali, la stabilità dei prezzi e la tenuta della vita quotidiana di milioni di cittadini».

Paganini, la domanda è banale ma va fatta: chi c’è dietro?

«È difficile stabilirlo. Al momento possiamo formulare tre ipotesi. La prima è che si tratti di hacker che agiscono per dimostrare le proprie capacità o semplicemente per creare disordine. La seconda è quella economica, legata a possibili tentativi di estorsione. Ma gli attacchi sarebbero cominciati già a ottobre e ancora non risultano richieste di riscatto. La terza ipotesi, forse la più interessante, è quella geopolitica. Qualcuno potrebbe voler dimostrare quanto siano vulnerabili le nostre filiere alimentari e quanto facilmente possa essere compromessa la sicurezza degli approvvigionamenti».

Qualcuno a noi ostile. La Russia?

«È uno scenario possibile. Ma bisogna essere prudenti. Non ci sono abbastanza elementi per fare nomi e cognomi. Gli attacchi hanno interessato Belgio, Francia, Italia, ma anche Estonia e altri Paesi. C’è una dimensione internazionale del fatto».

Perché proprio i supermercati? Sono l’anello debole della filiera alimentare?

«Potrebbero esserlo. Negli ultimi anni la grande distribuzione ha investito moltissimo in innovazione, digitalizzazione, domotica e controllo a distanza. Questa trasformazione ha anche moltiplicato i potenziali punti di accesso per gli attacchi informatici. È possibile che i supermercati siano oggi più esposti di altri segmenti della filiera, come la produzione agricola o l’allevamento. La digitalizzazione, se non è accompagnata da adeguati investimenti nella sicurezza, può trasformarsi in una vulnerabilità».

Che cosa significa concretamente essere vulnerabili?

«Significa non disporre di barriere sufficientemente efficaci per bloccare un’intrusione. Un sistema aziendale connesso alla rete, credenziali compromesse o una piattaforma esterna che presenta falle di sicurezza possono diventare porte d’ingresso. E non serve necessariamente un’organizzazione sofisticata. Alcune vulnerabilità possono essere sfruttate tanto da un hacker inesperto».

Lo scenario peggiore è quello di ritrovarci con gli scaffali vuoti. È plausibile?

«Non credo sia così semplice arrivare a una paralisi totale della distribuzione. In una situazione estrema, le aziende potrebbero disconnettere i sistemi compromessi e tornare temporaneamente a modalità operative meno digitalizzate. Ma il rischio non riguarda soltanto i supermercati. La filiera agroalimentare è una catena complessa, che comprende produzione, trasformazione, logistica e distribuzione. Se vengono colpiti più anelli, possono verificarsi interruzioni negli approvvigionamenti e difficoltà nella circolazione delle merci».

Quali sarebbero le conseguenze economiche e sociali di questi attacchi?

«Un danno concreto si è già prodotto, soprattutto sul fronte dello spreco alimentare. Ma le conseguenze possono estendersi anche ai prezzi e quindi ricadere sui consumatori».

Come ci si difende?

«Occorre rafforzare gli investimenti nella cybersicurezza. La sicurezza assoluta non esiste, ma è possibile ridurre sensibilmente l’esposizione agli attacchi. Bisogna proteggere le reti e sviluppare una maggiore autonomia nella gestione delle infrastrutture informatiche. Non possiamo continuare a considerare la sicurezza digitale come un semplice costo aziendale».

Lei sostiene da tempo che l’agroalimentare debba essere riconosciuto come una filiera strategica. Cosa vuol dire all’atto pratico?

«Il cibo è un bene essenziale. Se diventa difficile da reperire o se i prezzi aumentano improvvisamente, le conseguenze ricadono sulla vita quotidiana dei cittadini. Si possono generare paura, sfiducia e persino panico. Per questo, la protezione dell’agroalimentare deve entrare stabilmente nelle politiche di sicurezza europee».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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