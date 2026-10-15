Il nome di Adam Hamilton potrebbe essere noto a pochi, anzi a pochissimi. Eppure, potrebbe essere il protagonista di uno dei più grandi ribaltoni della storia politica americana moderna. Il 4 agosto, Hamilton ha ottenuto una maggioranza relativa dei voti dei democratici dello Stato del Kansas, ottenendo la candidatura con il 34% dei voti circa.

Chi è Adam Hamilton, il pastore metodista che può ribaltare la storia politica americana

E pensare che Hamilton, inizialmente, neanche desiderava la candidatura con i democratici, avendo pensato ad un tentativo da indipendente, rientrato dopo alcune considerazioni sull’eleggibilità di un indipendente che, con tutta probabilità, avrebbe dovuto dividersi i voti con un eventuale candidato dem. Da qui, un pastore, co-fondatore di quella che ad oggi è la più grande congregazione metodista in tutti gli Stati Uniti si lancia in una sfida all’apparenza improba, in uno Stato che non elegge un democratico al Senato da quasi cent’anni. Proprio il retroterra religioso è stato un oggetto (nel bene o nel male) della campagna di Adam Hamilton, che potrà sicuramente sfruttare la rete di relazioni dei circa venticinquemila membri della sua congregazione, dislocati in nove località diverse nello Stato.

Le dichiarazioni di Hamilton

Al contempo, alcune dichiarazioni fatte durante i sermoni sono (e saranno) state utilizzate dai repubblicani per dipingere Hamilton come “eccessivamente woke”. In particolare, sotto la graticola un’affermazione in cui il pastore metodista sosterrebbe che “esiste una via per la Salvezza Eterna anche per i non-cristiani”. A questioni che, forse, dovrebbero rimanere confinate in discussioni squisitamente teologiche, Hamilton risponde dicendo che se “Gesù fosse presente in questo momento, Roger Marshall gli darebbe del woke”. Una risposta potente che mette i repubblicani sulla difensiva, e che risulta legittimata dalla lunga esperienza pastorale e accademica di Hamilton, autore di oltre 30 libri sulla religione.

La chiusura delle questioni culturali

Le questioni culturali, però, si chiudono rapidamente quando si apre il sito della campagna di Hamilton. Quando si legge la sezione sui temi, si nota immediatamente il motivo per cui il pastore rischia di diventare il primo senatore democratico del Kansas in un secolo: dalle bollette energetiche al tema dell’housing, passando al tema dell’agricoltura (Hamilton ha attaccato i colleghi democratici per aver votato contro una legge che avrebbe elargito fondi per l’agricoltura) e alla copertura sanitaria.

Una strategia obbligata per potersi creare spazio politico in uno Stato in cui il partito democratico è ancora un brand tossico, nonostante la crescita verificatasi negli ultimi anni, anche grazie alla popolare governatrice dem Laura Kelly, che a novembre vedrà l’elezione del suo sostituto. La candidatura di Hamilton ha una serie di ramificazioni che vale la pena esplorare: in primis, dimostra che gli elettori possono ancora rispondere ad un messaggio economico valido e profondamente versato nella realtà, ma che negli Stati a controllo repubblicano questo può avvenire solamente staccandosi in modo più o meno marcato dal partito nazionale, o quantomeno da alcune delle battaglie nazionali con cui il partito è (a torto o a ragione) identificato.

L’opportunità

In secondo luogo, è importante vedere come una serie di candidature forti in Stati che hanno votato per Donald Trump, tra cui il Kansas, il Texas, l’Alaska, possono dirottare una grande quantità di risorse economiche dalle casse dei repubblicani, che in questo modo sono costretti a giocare costantemente sulla difensiva, perdendo risorse che potrebbero essere usati in alcuni swing states come il Michigan, il New Hampshire o il North Carolina. Se Adam Hamilton diventerà senatore degli Stati Uniti, dimostrerà che l’impopolarità dell’agenda trumpiana ha sconfinato dalle grandi città, espandendosi a macchia d’olio anche nelle comunità rurali che, fino ad oggi, hanno costituito il nucleo centrale della macchina elettorale repubblicana.

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Michele Luppi