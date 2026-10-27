Dietro le quinte del Palazzo di Vetro, qualcosa si muove. Ha iniziato a muoversi da lontano, sotto silenzio. Quando, nell’ottobre 2016, pochi giorni dopo che l’Assemblea generale aveva nominato António Guterres segretario generale, un’ambasciatrice emiratina assunse uno degli incarichi meno appariscenti di New York. Lana Nusseibeh, allora non ancora quarantenne, venne nominata copresidente, insieme al croato Vladimir Drobnjak, di un gruppo di lavoro incaricato di rinnovare i metodi di lavoro dell’Assemblea generale. Tra i suoi primi compiti c’era quello di fare il bilancio della selezione appena conclusa. Sotto la copresidenza di Nusseibeh, il gruppo ha accompagnato modifiche procedurali che hanno reso il processo più partecipativo e trasparente. Dieci anni dopo, Nusseibeh si ritrova dall’altra parte di quelle procedure: da candidata. Il 21 ottobre il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha scritto ai presidenti dell’Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza per candidare la sua ministra di Stato, 48 anni, alla successione di Guterres, il cui secondo mandato scade il 31 dicembre. Il suo ingresso in gara è tardivo, ma il tempismo potrebbe rivelarsi quello giusto. Il Consiglio di sicurezza ha tenuto sei votazioni informali senza arrivare a un nome accettabile per tutti e cinque i membri permanenti, e in una recente tornata ogni candidato ha incassato il parere contrario di almeno uno di loro. La costaricana Rebeca Grynspan è risultata finora la più votata, ma il veto di Stati Uniti e Russia appare insormontabile. A New York i diplomatici stanno iniziando a prendere sul serio la candidatura di Nusseibeh per un motivo semplice: è una di casa nel Palazzo di Vetro. Ha presentato le credenziali a Ban Ki-moon nel settembre 2013, diventando la prima donna emiratina a ricoprire l’incarico di rappresentante permanente, e lo ha mantenuto fino all’aprile 2024.

Certo, il suo percorso all’ONU restituisce il profilo di una diplomatica più a suo agio nel mediare compromessi che nel cercare le luci della ribalta. Nel 2017 ha presieduto il consiglio esecutivo di UN Women ed è stata vicepresidente dell’Assemblea generale. Tra il 2017 e il 2019 ha copresieduto i negoziati intergovernativi sulla riforma del Consiglio di sicurezza, un dossier che mette alla prova la pazienza di chiunque vi metta mano. Dal 2015 ha copresieduto, insieme al Regno Unito, il gruppo degli Amici del futuro dell’ONU, un forum informale nato per discutere con franchezza della direzione dell’organizzazione. La prova più dura è arrivata quando ha guidato la delegazione degli Emirati durante il loro mandato 2022-2023 al Consiglio di sicurezza: un biennio apertosi con l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia e chiusosi con la guerra a Gaza. Ha portato all’adozione diverse risoluzioni che gli Emirati avevano contribuito a redigere. La risoluzione 2686 ha riconosciuto per la prima volta che i discorsi d’odio, il razzismo e la disinformazione possono alimentare i conflitti. La 2681 ha condannato il divieto imposto dai talebani alle donne afghane di lavorare per le Nazioni Unite. La 2720 ha posto le basi per un meccanismo ONU volto ad accelerare l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza.

La sua biografia non ricalca il percorso consueto di un diplomatico del Golfo. Proviene dalla famiglia Nusseibeh di Gerusalemme (il padre, Zaki, è consigliere culturale del presidente emiratino). Formatasi in Inghilterra, a Wycombe Abbey, ha studiato storia al Queens’ College di Cambridge e nel 2003 ha conseguito con il massimo dei voti un master in studi israeliani e sulla diaspora ebraica alla SOAS dell’Università di Londra: una scelta insolita per una studentessa araba della sua generazione. La sua carriera è iniziata a Parigi, come consulente dell’UNESCO per un progetto volto a promuovere la formazione scientifica e tecnica delle donne arabe. Si è poi occupata di analisi su sicurezza e terrorismo al Gulf Research Centre, prima di entrare nel governo di Abu Dhabi. La prima lezione nell’arte di conquistare i voti di altri Stati è arrivata nel 2009, quando ha guidato la task force del ministero degli Esteri nella campagna per ospitare la sede dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, una competizione vinta da Abu Dhabi. È poi diventata la prima direttrice del dipartimento di pianificazione politica del ministero e nel 2011 è stata vice sherpa degli Emirati al vertice del G20 sotto la presidenza francese.

Nusseibeh racconta che durante l’ultima sessione dell’Assemblea generale diversi governi l’hanno avvicinata per esortarla a candidarsi. La sua proposta è più concreta che altisonante: un’ONU che agisca prima che le crisi degenerino, porti i rivali al tavolo e resti al lavoro finché non arrivano risultati, e che aiuti a costruire impegni che i governi possano spiegare ai propri cittadini. Se fosse scelta, sarebbe la prima donna alla guida dell’organizzazione dalla sua fondazione nel 1945 e il secondo segretario generale arabo dopo l’egiziano Boutros Boutros-Ghali, anche se ha chiarito che non intende fare del suo essere donna il cuore della candidatura. La strada, però, è tutt’altro che spianata. Una consuetudine non scritta di rotazione regionale indica questa volta l’America Latina, e l’ingresso tardivo lascia a Nusseibeh meno tempo per costruire alleanze. La sua candidatura sarà inoltre letta, inevitabilmente, attraverso la lente della politica estera di Abu Dhabi. Alcuni osservatori sostengono però che i rapporti di lavoro che gli Emirati intrattengono con tutti e cinque i membri permanenti potrebbero essere proprio ciò di cui ha bisogno un Consiglio paralizzato.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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