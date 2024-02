Luisa Corna, bellissima showgirl e cantante degli anni ’90 è stata ospite fissa di Domenica In e in gara a Sanremo insieme a Fausto Leali. Recentemente è convolata a nozze con Stefano Giovino di 15 anni più giovane di lei. Luisa Corna ha iniziato la sua carriera giovanissima sfilando come modella per brand di lusso e conquistando le passerelle nostrane. A 59 anni, Luisa Corna è in forma smagliante: la showgirl è stata per molto tempo lontana dai riflettori, ed ora è tornata come concorrente a Tale e Quale show, per lo speciale dedicato a Sanremo.

Quella notte di passione “che provocò l’ictus” a Umberto Bossi: “ho fatto causa per questa accusa infamante”

Come riportato da numerosi giornali di gossip. Siamo nell’ormai lontano 2004 quando il nome di Luisa Corna viene coinvolto in una vicenda piuttosto scandalosa. Luisa Corna viene associata al nome di Umberto Bossi all’epoca da poco colpito da ictus. Un commento anonimo all’interno di un blog scatenò una bufera mediatica, insinuando che Luisa Corna fosse l’amante del politico, e che proprio una notte di passione tra i due avesse provocato l’ictus.

Gli esordi di Luisa Corna come modella di Dolce & Gabbana

I suoi esordi furono come modella per marchi come Dolce & Gabbana e Missoni, ma sin da subito la giovane Luisa capì che era la musica la sua vera passione: la sua partecipazione al Festival di Castrocaro nel 1991 le valse un discreto successo. E proprio dopo il secondo posto ottenuto in quella competizione, ottenne un posto come cantante fissa a Domenica In. Poi, Sanremo con Fausto Leali, due album e sette singoli, per una carriera che sembrava destinata a durare.

Luisa Corna racconta su Umberto Bossi: “Ho portato la mia causa in tribunale e ho vinto”

Come lei stessa ha raccontato a Vanity Fair, questa accusa infamante le è rimasta appiccicata per anni, senza poter fare nulla per smentirla. Ad un certo punto, tuttavia, qualcuno ha deciso di pubblicare un libro, intitolato “Umberto Magno” che riprendeva proprio quella questione, alludendo anche a dettagli e prove che ne dimostravano la veridicità. Luisa Corna ha portato la sua causa in tribunale, vincendola. Eppure, questa notizia non ha ugualmente fatto il giro del web.

Luisa Corna ha continuato a lavorare per lo spettacolo

Luisa Corna ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e nel mondo della musica. Nel 2021, infatti, ha pubblicato il singolo “Senza uno di noi”, e ancor prima, nel 2019, il libro “Tofu e la magia dell’arcobaleno”, dal quale è stato tratto uno spettacolo musicale con la Big Band Dolphin Orchestra. Più di recente, nell’estate del 2022, la cantante ha seguito Annalisa Minetti, Marcello Cirillo e Demo Morselli nell’Hit Parade Summer Tour.

Luisa corna e l’amore con Stefano Giovino: 15 anni di differenza

Luisa Corna ha sposato Stefano Giovino, carabiniere più giovane di 15 anni. Ma l’età non è che un numero per Luisa Corna, che a 59 anni dice di sentirsi una donna realizzata, che sta vivendo il periodo migliore della sua vita.

Stefano Giovino ha conosciuto la moglie Luisa Corna nel corso di un evento organizzato dalla Croce Rossa a Palazzolo sull’Oglio, luogo natale della cantante. Dopo quest’incontro, i due hanno iniziato la loro relazione, culminata nel matrimonio che si è celebrato nel settembre del 2023.

Prima di conoscere Stefano, Luisa Corna ha avuto delle relazioni con l’ex calciatore Aldo Serena e con il cantante Alex Britti. Stefano Giovino è più giovane di 15 anni della moglie, ma ciò non sembra essere un problema per la coppia che vive felicemente la routine e sembra essere molto affiatata.

