Pronti via. Il campionato di Serie A riapre i battenti con la Roma e Donyell Malen che riprendono da dove avevano lasciato. Vittoria schiacciante per 4-0 sulla Fiorentina e tripletta dell’attaccante giallorosso, in forma smagliante. Il numero 14 in 90 minuti ha già fatto impazzire i tifosi e mandato sul lastrico migliaia di fantallenatori. Dopo essere stato protagonista in campo l’attaccante di Gasperini lo diventa anche sui social, andando virale grazie all’incontro con un ragazzo di nome Samuel considerato il suo sosia.

L’incontro

L’incontro tra Malen e il suo sosia è avvenuto a Roma nella giornata di ieri, con il calciatore che ha poi postato le immagini suoi social scrivendo “Fratello gemello“. L’attaccante della Roma si è infatti fatto immortalare con Samuel in diversi scatti con la maglia giallorossa e in momenti di vita quotidiana. L’estrema somiglianza tra i due ha fatto impazzire i tifosi romanisti, con la richiesta ironica di alcuni di loro a Gasperini di non sbagliare persona da posizionare al centro dell’attacco in partita.

Chi è il “fratello gemello” di Malen

Il sosia di Donyell Malen si chiama Samuel, ha vent’anni, vive nel quartiere di Tor Marancia ed è ovviamente romanista. Poco tempo fa il ragazzo era stato intervistato da Il Romanista e aveva spiegato: “Ho trovato questa somiglianza 3-4 mesi fa grazie ai colleghi di lavoro, da allora la mia vita è cambiata. Bambini, adulti, anziani, tutti mi chiedono foto, video e autografi. La maggior parte delle persone mi chiamano Bobby, io mi giro e li saluto“. Il sogno di Samuel è sempre stato quello di incontrare il calciatore della Roma, e alla fine ci è riuscito. Il consiglio a Gasperini e ai fantallenatori di non sbagliare quando devono schierare o comprare il numero 14 della Roma rimane. Occhio a non sbagliare “fratello”.

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Riccardo Tombolini