La tragedia è avvenuta passata la mezzanotte, proprio sotto al Colosseo, dove Andrea Moretti, operaio specializzato di 22 anni è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri all’interno dell’Anfiteatro Flavio. Il ragazzo era impegnato nei lavori per l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione al led che il 9 ottobre avvolgerà il monumento simbolo di Roma, a cui la squadra stava lavorando. Stando ad una prima ricostruzione, quando gli investigatori sono arrivati sul posto hanno trovato il corpo di Moretti con l’imbracatura ma non agganciato alla fune. Quest’ultima era agganciata a dei tiranti, svicolata via per una questione di contrappeso. La dinamica della caduta deve ancora essere ricostruita nei dettagli e i rilievi tecnico-scientifici sono stati affidati ai carabinieri della settima sezione del Nucleo investigativo. Al momento dell’incidente erano presenti altri due colleghi. La pm Eleonora Fini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Chi era Andrea Moretti, l’operai morto al Colosseo

Andrea Moretti era originario dell’Abruzzo, precisamente di Crognaleto, piccolo comune del Teramano che conta appena un migliaio di abitanti. Era profondamente legato alla sua terra e alle sue montagne, passioni che condivideva con l’amore per l’equitazione e il tiro con l’arco. Dopo aver conseguito il diploma, si era trasferito a Firenze per frequentare la scuola di Belle Arti. Un percorso che, però, aveva deciso di interrompere per entrare subito nel mondo del lavoro. Era stato assunto da un’azienda del suo paese specializzata nei lavori in quota, un’attività che lo aveva portato anche a lavorare in uno dei cantieri più prestigiosi d’Italia: quello del Colosseo. Un incarico di cui Andrea era particolarmente orgoglioso. A piangerne la scomparsa, oltre agli amici e alla comunità di Crognaleto, sono il padre Fabrizio, la madre Silvana e le tre sorelle maggiori, Laura, Sara e Katia. Per la famiglia Moretti si tratta di un dolore che si aggiunge a una vicenda già segnata da una grave tragedia. Fabrizio, anche lui ex operaio, anni fa era rimasto vittima di un drammatico incidente sul lavoro che gli era costato l’amputazione di una gamba.

Colosseo chiuso mercoledì 23 settembre per la morte di Andrea Moretti

Il Colosseo resterà chiuso in segno di lutto per decisione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. In un primo momento il Parco archeologico aveva disposto lo stop alle visite soltanto nel settore del secondo ordine in cui era avvenuta la tragedia.

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Luca Frasacco