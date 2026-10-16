“Chi lo dice a mamma che non sono più gay?” (Cluster-a) è il nuovo lavoro dello scrittore e giornalista Emiliano Reali, da sempre impegnato nella lotta a ogni forma di discriminazione. In questo memoir apre le porte della propria intimità. Lo fa in modo autentico, spontaneo, come un amico quando si confessa. L’opera parte dal principio: un’infanzia segnata da gravi problemi di salute che lo portano ben presto a ritrovarsi sotto l’attacco dei coetanei spietati che lo mettono all’angolo. È nello sport che trova rifugio, la pallavolo, costruendo una realtà parallela e antitetica a quello che è costretto a vivere a scuola. Se lì viene bullizzato quotidianamente, in palestra crea legami d’amicizia vera che lo tengono a galla.

Passano gli anni e le prese in giro si tingono di omofobia. Poco dopo arriva la scoperta che i ragazzi gli piacciono davvero. È confuso, non vuole essere sbattuto ancora nella casellina del diverso, non vuole deludere i genitori che desidererebbero un nipote. Qualche mese dallo psicologo, la consapevolezza che nell’essere gay non c’è errore e la scelta di fare coming out pubblicamente con il suo primo romanzo. Reali condivide la complessità del rapporto con i propri genitori, che mettono al primo posto il suo bene, anche quando non sono in grado di comprendere realmente quello che accade al figlio.

L’altalena emotiva che ne scaturisce si somma alle difficoltà di chi ha scelto di puntare sulla scrittura in un Paese per cui scrivere è un hobby. È a questo punto che è travolto dalla rivelazione più inattesa: non è insensibile al corpo femminile. Tamara scatena in lui una passione mai conosciuta, un desiderio di dominare e possedere che mal si concilia con il suo passato. Tamara, che ha smesso di cercare, che è stata ferita da un uomo che non accettava di essere stato lasciato, che nella danza trova rifugio e si sente libera solo con la masnada di ballerini gay che frequenta. Quello che accade è inatteso anche per lei, e forse decide di darsi una possibilità proprio perché quello che ha di fronte non le ricorda assolutamente l’uomo violento e instabile che l’aveva marchiata. Ma l’autore confessa che insieme all’impeto sgorga un fiume furibondo di insicurezza. Tamara non sarà l’unica, ma di certo è a lei che deve quello che è oggi. Reali lo dichiara nella parte finale dell’opera, dove non fa sconti a nessuno, nemmeno a sé stesso. Pagine intime, abitate da insicurezza, fragilità, dall’euforia della scoperta e da dietrofront inattesi quando il nuovo spaventa.

Un testo coraggioso che si scaglia contro stereotipi e luoghi comuni, contro l’incasellamento delle emozioni. In una società dove l’essere forte e determinato viene letto come caratteristica maschile e la sensibilità e la dolcezza come femminili, Reali rivendica l’unicità individuale al netto dei giudizi e delle critiche dei benpensanti, e si riscopre libero nell’accogliere quello che prova senza dover chiedere scusa o dover fornire giustificazioni. “Chi lo dice a mamma che non sono più gay?” è il manifesto della liberazione dalle etichette e dalle gabbie dentro cui inconsapevolmente ci muoviamo perché è lì che ci è sempre stato detto di dover stare.

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Alessia Petrelluzzi