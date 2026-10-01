Nei giorni scorsi, gli italiani hanno scoperto che solo 11 milioni di contribuenti che dichiarano più di 35mila euro all’anno pagano il 65% dell’Irpef. È questa la grande asimmetria denunciata dall’ultimo Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato al Cnel nel corso di un convegno promosso in collaborazione con CIDA-Confederazione Italiana Alti Dirigenti e Professionalità. La rivelazione ha trovato ospitalità sui media e nei talk show, perché quei dati sono stati utilizzati come una critica al governo Meloni. Eppure si trattava della XIII Indagine dell’Osservatorio della Fondazione presieduta da Alberto Brambilla, una istituzione che svolge da anni – con competenza e onestà intellettuale – una rielaborazione ricavata dai dati ufficiali con meritevoli finalità di corretta informazione rispetto a una prassi diffusa di raccontare una realtà molto diversa da quella che viene rappresentata per interessi di parte e obiettivi politici.

La distribuzione del carico fiscale è un tema che Brambilla evidenzia da anni, dimostrando una bassa “fedeltà fiscale” che mette in discussione la metodica del calcolo della povertà mentre latitano le proposte vere per ridurla. Dall’analisi di Itinerari previdenziali emergono “scomode verità”: non è vero – si sostiene – che siamo un Paese oppresso dalle tasse, perché i veri oppressi sono pochi: meno del 20% della popolazione, mentre una parte consistente non solo ne paga assai poche ma beneficia anche di un’enorme redistribuzione, totalmente a carico dei redditi sopra i 35mila euro lordi l’anno (che peraltro non beneficiano, se non marginalmente, di bonus, sgravi e agevolazioni e che hanno pochi vantaggi anche dall’AUUF). Dati che non si spiegano – secondo Itinerari previdenziali – con la sola evasione, ma che affondano le loro radici in anni di politiche assistenzialiste e incentivi impliciti al non lavoro.

Sulla base della serie storica degli anni dal 2008 al 2024, il gettito complessivo è cresciuto di 58,8 miliardi, ma i contribuenti con redditi fino a 29mila euro hanno versato 14,85 miliardi in meno; quelli con redditi superiori ai 29mila euro hanno subìto un maggiore prelievo di 73,64 miliardi. Il problema, dunque, non è soltanto quanto si paga, ma quanto è ampia la platea di chi paga e quanto il peso del sistema continui a concentrarsi sugli stessi contribuenti. Ed è su questo snodo cruciale che Brambilla rovescia il consueto piagnisteo nazionale sulla povertà, sostenendo che – per difendere e rendere sostenibile il nostro modello sociale – non possiamo continuare ad ampliare le prestazioni e la redistribuzione senza allargare, nello stesso tempo, la base produttiva, occupazionale e contributiva che deve finanziarle.

Ma l’iconoclastia di Itinerari previdenziali arriva fino a contestare i dogmi dell’Italia progressista. C’è molto da riflettere se nel nostro contorto e iniquo sistema fiscale, una minoranza sparuta, pari al 18,78% dell’intera popolazione, si deve sobbarcare gran parte del peso dell’intera collettività versando il 65% del totale IRPEF e delle altre imposte. Queste cifre capovolgono totalmente la narrazione dei sindacati e di molti partiti secondo i quali le tasse le pagano i dipendenti e pensionati. In realtà, quasi il 70% della popolazione riceve tra prestazioni sanitarie e pensioni 121 miliardi e ne paga meno di 35; e poi ci sono tutti gli altri servizi in denaro e prestazioni: tutto gratis.

Al di là dei toni polemici, le analisi riconducibili ad Alberto Brambilla concordano con alcune considerazioni svolte dall’Ufficio parlamentare di bilancio che mettono in evidenza il mutamento della funzione del fisco dal 1990 al 2026: da un prelievo moderatamente progressivo sui redditi da lavoro dipendente, si è passati a un sistema marcatamente progressivo, caratterizzato da un forte sostegno ai redditi più bassi e da un crescente carico fiscale sui redditi più elevati.

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Giuliano Cazzola