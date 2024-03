“Inchiesta: Ferragni Spa, il lato oscuro di Chiara”. È questo il titolo della prima pagina de L’Espresso che sarà pubblicata domani, venerdì 8 marzo. In copertina è raffigurata Chiara Ferragni vestita in giacca e cravatta con il volto ritoccato: occhi e labbra sono storpiate in modo da farla apparire come un pagliaccio.

Lo sfondo della foto è un muro ricco di crepe, ironizzando sul periodo poco felice dell’influencer e speculando sul concetto di ‘impero che va in frantumi’. In prima pagina si legge ancora, come sottotitolo: “Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa”.

La reazione di Chiara: pronta alle vie legali

La raffigurazione di Chiara Ferragni come un clown ha fatto discutere (e questo era probabilmente l’obiettivo di una prima pagina così esuberante e provocatoria). È diventato virale nella giornata di oggi un articolo di Fabrizio Corona su Dillinger News dal titolo “Pagliacci siete voi, non la Ferragni”. L’influencer sta pensando di adire le vie legali e la diffida per un’immagine giudicata “gravemente lesiva”. Ha così dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”.

Contestualmente i legali hanno “diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione, prevista per domani 8 marzo”

Fedez difende Chiara Ferragni

C’è stata anche la reazione di Fedez, il quale tramite una storia Instagram ha dichiarato: “L’Espresso, a quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”, raffigurando come un pagliaccio Donato Ammaturo, petroliere proprietario della rivista. Il sottofondo musicale della storia è il brano dal titolo ‘Pieno di stronzi’, una delle canzoni più celebri dell’album ‘Comunisti col Rolex’ pubblicato nel 2017 con J-Ax. Nelle ore seguenti, Fedez ha pubblicato prove che a suo avviso incastrerebbero Ammaturo: il cantautore parla, ad esempio, di rapporti con la ‘ndrangheta.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco