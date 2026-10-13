Correva l’anno 2018 e il Ministro dello Sviluppo Economico era Carlo Calenda e Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e in diversi giornali leggevamo “il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha firmato il decreto che autorizza i Commissari straordinari del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l, il cui capitale sociale risulta detenuto da Arcelor Mittal Italy Holding S.r.l. (51%), Arcelor Mittal S.A. (34%) e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. (15%)”. Nel 2018 si insedia il Governo Conte 1 e diventa Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e appena insediato dichiara in varie conferenze stampa: “La gara per la cessione dell’Ilva è illegittima ma non si può annullare”.

Venne rivisto il rapporto contrattuale ma, in realtà, non ci furono cambiamenti sostanziali, c’è solo un fatto questo comportamento del Ministro regalò ad Arcelor Mittal due distinte opportunità: l’apertura di un contenzioso che ha portato all’uscita di Arcelor Mittal dal Centro siderurgico e il forte contenimento della produzione di acciaio dell’ILVA, un ridimensionamento tutto a vantaggio di Arcelor Mittal. Ancora più gravi sono state le dichiarazioni dell’ex Ministro Carlo Calenda che aveva firmato l’atto di vendita dopo la gara: “Se Di Maio ha mentito sul contenuto del parere dell’Avvocatura sui rilanci si dovrebbe dimettere, o se l’Avvocatura ha cambiato idea deve spiegare perché”. Questa lunga premessa è stata necessaria per ricordare la vera causa del fallimento che stiamo vivendo e che, al tempo stesso, stiamo capendo con ritardo quanto sia grave e dannosa questa fine per la capacità del nostro Paese di produrre acciaio a scala mondiale, per la bomba sociale in corso di esplosione (20 – 25.000 posti di lavoro persi), per il danno socio economico ad un vasto hinterland come l’intero territorio salentino, per il danno irreversibile ad una delle portualità chiave del Paese come quella di Taranto.

Più volte è stata denunciata l’assenza del Governo e, soprattutto del Parlamento nel prendere decisioni davvero concrete ed incisive in questi lunghi quattro anni e più volte ho apprezzato il lavoro svolto dai Commissari nella prospettazione di programmi mirati alla reinvenzione integrale del centro siderurgico e, insisto, più volte ho precisato che prima di bandire gare era urgente e necessario ridare adeguata capacità ambientale all’intero impianto e adeguate garanzie sulle fasi produttive e sulla logistica.

Ma questa azione strategica propedeutica non poteva essere affrontata con risorse semestrali di 150–200 milioni di euro ma con almeno 6–7 miliardi di euro. Questo non è stato fatto e purtroppo non credo possa essere fatto entro questi pochi mesi di fine Legislatura. Allora non rimane che costruire, in questi prossimi mesi un progetto organico di rilancio del centro siderurgico, un progetto che lo Stato potrebbe costruire attraverso un apposito bando internazionale. Un progetto che dovrebbe, quanto meno, affrontare quattro distinti filoni: la messa in sicurezza ambientale dell’impianto; le possibili forme di approvvigionamento energetico dell’impianto; la qualità dei servizi logistici (la interazione con il porto, con la rete stradale e ferroviaria); la riqualificazione dell’intero hinterland (città di Taranto ed intero sistema salentino). Solo un progetto, lo so è poco, ma ho paura che non i faccia neppure questo.

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Ercole Incalza