Milioni di euro spariti dai conti correnti, donazioni, anche immobiliari, assai generose, testamenti farlocchi scritti a matita, bonifici di migliaia di euro per mediazioni fittizie, e un vero e proprio “stalking giudiziario” nei confronti dei professionisti (avvocati, grafologi, amministratori di sostegno nominati dall’autorità giudiziaria) che hanno osato opporsi al disegno di una avvocatessa del foro di Napoli, Patrizia Alongi, attualmente imputata in tre processi, due dei quali per circonvenzione di incapace, uno per il reato di interferenza illecita nella vita privata di una famiglia facoltosa (l’imputata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva).

Presunta vittima la signora Emma Chianese, moglie di Guglielmo Monetti che insieme al fratello Ugo ha portato avanti per decenni l’attività ultra centenaria della storica famiglia partenopea, celebri gioiellieri dal 1904 e concessionari Rolex e Tudor nei punti vendita presenti in via dei Mille e in via Santa Brigida. La donna è deceduta, ultranovantenne, il 7 agosto 2021, un anno e mezzo dopo la scomparsa del marito (19 febbraio 2020). A chiedere che venga fatta chiarezza su una vicenda complessa, che negli ultimi anni ha coinvolto decine di protagonisti, è la figlia Maria Raffaella Monetti.

Tutto inizia quando Maria Raffaella Monetti viene denunciata, nel gennaio 2020 (un mese prima della morte del genitore), dalla madre (Emma Chianese) per circonvenzione di incapace ai danni del padre. Al centro della questione la cessione da parte della donna delle quote dell’azienda familiare Monetti Srl alla cugina (figlia di Ugo Monetti, fratello di Guglielmo). Una decisione concordata con lo stesso genitore e con tutta la famiglia e dettata dalla volontà di volersi dedicare ad altre attività, tra l’altro in una città diversa da quella di Napoli.

Ne consegue una lunga, accesa e violenta diatriba giudiziaria, sia in sede civile che penale. Vicenda in corso ancora oggi che ha visto l’avvocata Alongi, procuratrice generale dell’anziana donna, presentare decine di esposti, tutti archiviati, contro gli avvocati difensori della Monetti e i professionisti, molti dei quali chiamati in causa dallo stesso Giudice Tutelare, intervenuti nella vicenda.

E’ la stessa Maria Raffaella Monetti a cristallizzare la totale inconsapevolezza della madre quando, poche settimane dopo la denuncia per circonvenzione di incapace, riesce ad incontrarla e a telefonarla, eludendo la fitta rete di controlli sull’anziana donna, con telecamere presenti all’interno della storica abitazione in via San Pasquale a Chiaia che consentivano da remoto all’avvocato Alongi di monitorare, con audio e video, quanto accadeva in casa. In una di queste conversazioni, la madre smentiva di aver incaricato l’avvocato Alongi, sua tutrice legale, di denunciare la figlia.

Con la morte di Guglielmo Monetti, la figlia, nominata nel 2014 procuratrice generale insieme alla madre, si rende conto di una serie di operazioni finanziarie alquanto spregiudicate. Dall’alienazione di ville (a Lugano e a Posillipo) per milioni di euro a ingenti prelievi e bonifici (partiti dal conto corrente del padre) e molti dei quali destinati alla stessa Alongi e al figlio di quest’ultima per una non meglio precisata mediazione (valutata quasi 20mila euro).

Una situazione che spinse Maria Raffaella Monetti a denunciare il 25 maggio 2020 l’avvocato Alongi per circonvenzione di incapace e a chiedere, mediante ricorso al Giudice Tutelare del tribunale di Napoli, la nomina di un amministratore di sostegno. Amministratore di sostegno che ha incontrato l’opposizione di Alongi e dei suoi legali perché -secondo loro – la donna era in grado di provvedere alla tutela dei propri interessi, anche quelli di natura patrimoniale. Salvo poi chiedere al Giudice Tutelare di nominare come amministratore di sostegno la stessa Alongi.

Nel contempo Emma Chianese, presente in aula per l’esame della persona che la normativa prevede, dichiarava di non avere conti correnti e di non occuparsi della contabilità, anche perché – considerata l’età- i soldi glieli portavano a casa, dimostrando ulteriormente di essere gestita – probabilmente a sua insaputa – da terzi. Nell’inconsapevolezza della portata degli atti sono le due disposizioni, nel settembre del 2020, con le quali cede all’avvocato Alongi 700 mila euro tra assegni (due da 250mila euro) e box auto (da 200mila euro) “grazie” a un certificato che, tre giorni prima (18 settembre 2020), ritiene la signora Chianese un soggetto pienamente capace di intendere e volere).

Ma l’iter giudiziario va avanti e viene nominato un amministratore di sostegno che, attraverso un’analisi dei conti correnti e delle proprietà della Chianese, arriva a scoprire un quadro ancor più grave che portò alla revoca della procura generale in favore di Alongi e accertando anche la presenza di certificati medici ad orologeria, ovvero redatti la maggior parte delle volte alla vigilia di atti di disposizione della stessa Chianese quasi sempre in favore della Alongi. Amministratore di sostegno che revoca, su autorizzazione del giudice tutelare, anche gli avvocati che risultavano essere stati nominati dalla Chianese sostituendoli con altri scelti dall’ufficio.

Singolare, e non poco, anche la vicenda relativa ai testamenti. Il 10 agosto 2021, a soli tre giorni dal decesso e a due dai funerali dell’anziana donna, veniva pubblicato da Alongi un elaboratissimo testamento olografo datato 18 febbraio 2017 con il quale la Chianese, i cui studi si fermavano alla terza media, nomina Alongi esecutrice testamentaria con una retribuzione pari al 10% dell’intera eredità, un altro 5% viene destinato a una domestica di nazionalità straniera (amica di Alongi) e altre percentuali a persone diverse dai suoi stretti familiari.

Ne consegue un vero e proprio stalking giudiziario, in sede civile e penale (e anche all’ordine degli avvocati di Napoli), con Alongi e i suoi legali che iniziano una lunga serie di esposti contro tutte le figure professionali messe in campo sia dalla figlia di Chianese, Maria Raffaella Monetti che dall’autorità giudiziaria. Azioni nel tempo archiviate ma che hanno provocato spese ingenti e uno stato d’ansia e di turbamento continuo tra i vari professionisti coinvolti.

Nel dicembre 2021 una nuova, presunta e probabilmente fittizia, svolta. Spunta fuori infatti un nuovo testamento olografo, datato 18 dicembre 2020, nove mesi prima della morte della signora Chianese e pubblicato il 27 dicembre 2021 da un ex commessa della società Monetti presente tra i teste di lista della difesa in tutti i processi a carico di Alongi. Ex commessa che dichiara (con mesi di ritardo) di aver ricevuto il foglietto, con le ultime volontà della Chianese, nel corso dell’ultimo incontro con la donna il 10 aprile 2021. Foglietto, redatto a matita e che sarebbe stato consegnato da una domestica, dichiarato “apocrifo in quanto falso in sé e frutto di un tentativo di imitazione libera attraverso uno e/o più modelli grafici di riferimento”. Parole quest’ultime del grafologo criminologo di parte nel corso di una consulenza tecnica datata 10 marzo 2022. La vicenda prosegue, l’avvocata Alongi dovrà difendersi in tre processi, mentre in sede civile la signora Monetti è ancora oggi costretta a fronteggiare la professionista nonostante la pendenza dei processi penali a carico di quest’ultima che continua ad aggredire il patrimonio familiare, sebbene sia in corso una causa civile con cui Maria Raffaella Monetti ha impugnato il foglietto datato 18 dicembre 2020. Incredibilmente, in questi giorni è in corso lo spoglio degli arredi presenti nell’abitazione di via San Pasquale ad opera dell’avvocato Alongi che si ritiene esecutrice testamentaria sebbene il testamento sia contestato in sede civile.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

