Una condanna a tre mesi e 15 giorni per lesioni personali e violenza privata. Questa la sentenza pronunciata dal giudice monocratico di Roma che ha condannato, con pena sospesa, Claudio D’Alessio, figlio del cantante napoletano Gigi.

Il giovane era accusato di aver aggredito e poi cacciato di casa la sua colf, fatti accaduti il 5 luglio del 2014. La donna, in servizio presso l’appartamento di D’Alessio ai Parioli, a Roma, aveva protestato per le urla durante una lite tra il giovane e la fidanzata Nicole Minetti, ex consigliere regionale in Lombardia. Da qui la presunta reazione violenta di D’Alessio junior.

La donna, 52enne domiciliata a Fondi, in provincia di Latina, denunciò di esser stata minacciata e picchiata da Claudio D’Alessio, che da parte sua ha sempre respinto ogni accusa. La colf si recò anche all’ospedale San Filippo Neri, dove le venne assegnata una prognosi di tre giorni, per stato d’ansia e contusioni multiple.

I magistrati romani avevano chiesto per il figlio del cantante napoletano una condanna a 9 mesi, mentre i difensori dell’imputato hanno annunciato ricorso in appello contro la sentenza. D’Alessio è stato inoltre condannato a risarcire 2.500 euro la parte civile.

LA DIFESA DI CLAUDIO – Condanna commentata con amarezza dall’imprenditore e figlio d’arte con uno sfogo su Instagram. “Ho perso il primo grado di un processo basato su un livido dietro ad un braccio con una prognosi di 3 giorni, ripeto di 3 giorni, diagnosticato a distanza di 48 ore dai presunti fatti più di 7 anni fa. Avrei gradito che la cosa finisse oggi ed evitare il solito circo mediatico e banali commenti, purtroppo non è stato così, mi toccherà aspettare ancora alcuni mesi“, scrive Claudio D’Alessio.

“So bene di essere ripetitivo, ma dato l’interesse altrui , sono costretto a sottolinearlo ancora una volta, a “Mario Rossi” tutto questo non sarebbe mai accaduto , a Claudio D’Alessio si…un processo al nome e non a fatti neanche lontanamente accaduti o citati negli articoli. Vorrei parlare di lavoro di affetti di cose vere , concrete non star qui a sbuffare e annoiare gli altri su una vicenda mai accaduta, basata solo su un unico elemento, il Dio denaro che non pone mai limiti alla povertà d’animo di certa gente”, aggiunge ancora D’Alessio.

L’ASSOLUZIONE DEL PADRE GIGI – Destino diverso invece per il padre di Claudio, il cantante Gigi, che il mese scorso era stato invece assolto dall’accusa di evasione fiscale assieme ad altri quattro imputati.

Per D’Alessio la procura capitolina aveva chiesto una condanna a 4 anni: in processo che nasceva dall’inchiesta dei pm romani per una presunta evasione fiscale di circa 1,7 milioni di euro fra Ires e Iva non versata, fatti che risalivano al 2010.

Il pm titolare dell’inchiesta aveva chiesto condanne a 2 anni di reclusione anche per gli altri imputati, mentre per due dei quattro capi di imputazioni era stato richiesto il non dover procedere per intervenuta prescrizione.

Una sentenza d’assoluzione che “rende giustizia all’uomo prima che all’artista”, avevano commentato a caldo gli avvocati Pierpaolo Dell’Anno, Giuseppe Murone e Gennaro Malinconico, difensori del cantante.

