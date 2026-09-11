Primo paradosso: nel 2022 il centrodestra ha vinto per l’impossibilità dell’area della sinistra di scendere in campo con una proposta politica unitaria e alternativa. Secondo paradosso: tuttora questa condizione non è stata pienamente superata perché le divisioni su nodi centrali della politica estera non sono certo questioni marginali. Terzo paradosso: con la vittoria Meloni ha dato il meglio di sé stessa riuscendo a mettere da parte il peggio. Ha mandato alle ortiche il suo precedente filo putinismo e anzi, anche dall’opposizione al governo Draghi, ha sostenuto l’Ucraina cosa che ha continuato a fare dopo il 2022. Pur fra notevoli limiti nella gestione dell’economia, Meloni e Giorgetti hanno tutelato la stabilità economica. Poi senza riprendere la dichiarazione sull’antifascismo contenuta nel documento di Fiuggi, Meloni presentata da larga parte della stampa e della sofisticata intellighentia italiana come una borgatara fascista, è approdata al conservatorismo moderato di Scruton.

L’Italia ha svolto un ruolo europeista ed occidentalista grazie alla azione politica di Forza Italia nel concorso tra Tajani, Marina Berlusconi e i due capogruppo, dove Stefania Craxi ha dato espressione politica di quei socialisti che dopo la distruzione del PSI trovarono nel Partito di Berlusconi un canale politico attraverso il quale contrastare il disegno di presa del potere da parte della gioiosa macchina da guerra. L’altro capogruppo Enrico Costa, è erede della tradizione liberale di Antonio Martino e di Alfredo Biondi. A fronte di tutto ciò c’è’ una drammatica crisi della sinistra, ancora più grave se si tiene conto delle ipoteche e dei rischi che provengono dal quadro internazionale. Una buona metà del Campo Largo (Conte e il M5S, Verdi e Sinistra) o è esplicitamente filo putinista e filo cinese (vedi Il Fatto Quotidiano) oppure è pro-Pal, neutralista, anti americano e contrario al sostegno militare alla Ucraina. A complicare ulteriormente le cose un pezzo del Pd, ispirato da Bettini e da D’Alema, fa da sponda a Conte contro la candidatura a premier della segreteria del Pd Elly Schlein che, a sua volta, è una radical di stampo americano assai schietta e sincera nelle sue posizioni politiche: tiene il punto sulla Ucraina, ma esprime orientamenti massimalistici o utopici su tutto il resto. Ma c’è anche una componente riformista che sostiene posizioni per gran parte condivisibili ma del tutto marginali nella realtà politica e organizzativa del partito.

In un quadro di questo tipo, è possibile che la Russia di Putin sia arrivata a questa convinzione: visto che nel centrodestra l’amico Salvini è un cane che abbaia e che non morde, mentre la danza, specie sul tema decisivo della Ucraina è condotta da Meloni, Crosetto e da Forza Italia, allora tanto vale che il fido Vannacci, che ha usato la Lega come un taxi, faccia la scissione dal Carroccio e costituisca un partito esplicitamente filo russo, che si presenti autonomamente alle elezioni facendo perdere al centrodestra una quota decisiva di elettori. Ed è proprio qui che il Campo Largo, che in politica estera è del tutto allo sbando, potrebbe trarre vantaggio. Di conseguenza, all’interno di un sistema così squilibrato del sistema politico italiano, il cui bipolarismo è destabilizzato da profonde differenze sulla politica estera all’interno di entrambi i campi, un ruolo positivo può essere svolto da un centro europeista, occidentale e atlantista.

© Riproduzione riservata

Fabrizio Cicchitto