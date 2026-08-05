“L’Associazione Italiana dei Collaboratori Parlamentari esprime soddisfazione per l’approvazione, con una limitata integrazione, dell’ordine del giorno presentato dall’onorevole Walter Rizzetto nell’ambito dell’esame del bilancio interno della Camera. Ringraziamo l’on. Rizzetto per aver portato all’attenzione dell’Aula una necessità concreta dei collaboratori parlamentari, e l’on. Federico Mollicone per l’attenzione e il sostegno manifestati nei confronti dell’iniziativa”, dichiara Alessandro Iachetta, presidente dell’AICP.

“L’ordine del giorno affronta una questione centrale per il lavoro quotidiano dei collaboratori: la gestione di documenti parlamentari, corrispondenza istituzionale, dati personali e informazioni talvolta riservate richiede strumenti adeguati e individualmente riconducibili a chi li utilizza. Una postazione informatica dedicata e autonoma rispetto a quella del deputato rafforza sicurezza informatica, riservatezza, tracciabilità degli accessi e protezione dei dati, e riconosce concretamente la professionalità e la dignità del lavoro svolto dai collaboratori parlamentari.

Apprezziamo inoltre che si valorizzi il ruolo dei collaboratori nel supporto legislativo, nella comunicazione e nella gestione organizzativa dell’attività parlamentare, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni rappresentative nella definizione della relativa disciplina interna.

Un risultato concreto per un obiettivo storico di AICP. L’Associazione continuerà a offrire la propria disponibilità al confronto con l’Ufficio di Presidenza e con il Collegio dei deputati Questori, affinché l’impegno assunto dalla Camera trovi puntuale attuazione”, conclude Iachetta.

Redazione

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Ciro Cuozzo